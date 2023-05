Marek Sawicki, poseł PSL, pytany był w RMF FM między innymi o to, jak ma być realizowany pomysł ludowców, aby świadczenie socjalne 800 plus otrzymywali tylko pracujący rodzice. Polityk zapytany został w RMF FM, co z matkami samodzielnie zajmującymi na przykład ciężko chorymi dziećmi – czy one również zostaną pozbawiane świadczenia. - Matki samotnie wychowujące dzieci też pracują, mają status osoby pracującej, więc im ta rewaloryzacja też się należy. Wszystkie matki, które wychowują trójkę i więcej dzieci, niezależnie czy pracują, czy nie. Jak matka ma jedno bardzo chore dziecko i pobiera zasiłek opiekuńczy, i uczestniczy cały czas w procesie zajmowania się tym dzieckiem, ona też podlega waloryzacji, otrzyma 800 plus - powiedział Sawicki.

Jak dodał poseł PSL, dotychczas przyznane świadczenia socjalne nie zostaną ograniczone. - Trzeba przebudować polski system wsparcia. Wszyscy, który dostają 500 plus, dostaną 500 plus. W nowych rozwiązaniach trzeba uwzględnić element aktywności zawodowej - zaznaczył Sawicki. - To wymaga głębokiej debaty i dyskusji. Przygotowujemy projekt zmiany systemu podatkowego. Uczepiliście się 800 plus rzuconego przez Kaczora, Jarosława Kaczyńskiego podczas wiecu wyborczego. Trzeba zaproponować kompletnie nową dyskusję. Trzecią drogę, gdzie przestaniemy się licytować na pomysły dwóch dziadków, którzy uparli się że trzeba dać 800 plus - dodał.

Polityk mówił również o tym, czy zagłosuje za wprowadzeniem na stałe czternastej emerytury. - Nie ma czternastej emerytury, to zasiłek socjalny dla emerytów do określonego poziomu. Oczywiście, że będziemy głosowali za jego wprowadzeniem na stałe - powiedział poseł PSL.

Sawicki odniósł się również do propozycji Władysława Kosiniaka-Kamysza, który chce, żeby osoby startujące z list PSL podpisały deklarację, że za zmianę partii zapłacą milion złotych na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy lub Caritas. - Nie ma obowiązku kandydowania. Każdy, kto złoży oświadczenie woli zgodnie z prawem, ma obowiązek później je wykonać. Czas najwyższy zablokować korupcję polityczną, żeby nie było tak, że PiS po wyborach zacznie ściągać posłów - stwierdził Sawicki.