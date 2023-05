Morawiecki powołał trzecią radę doradców. „Potrzebuje wsparcia i je w ten sposób buduje”

Wianuszek doradców

Po co premierowi kolejne ciało doradcze, tym bardziej że w KPRM ma do dyspozycji Rządowe Centrum Analiz, które zajmuje się opracowywaniem analiz dotyczących kluczowych polityk publicznych? I to jeszcze na kilka miesięcy przed wyborami?

Zdaniem dr. Jarosława Flisa, socjologa i eksperta zajmującego się polityką, nowa Rada Dyrektorów ma „pomóc budować Morawieckiemu siłę i na zewnątrz i wewnątrz PiS”. – Morawiecki nie ma swojego zaplecza politycznego, do tego partia jest coraz bardziej skłócona, wewnętrznie pokazuje się mu niechęć. Konflikt m.in. ze Zbigniewem Ziobrą toczy się już jawnie. Morawiecki potrzebuje wsparcia i je w ten sposób buduje – tłumaczy dr Flis.

Według jednego z rozmówców w PiS „to pomysł Marka Kuchcińskiego”. – W roku wyborczym informacje renomowanych gremiów mają jeszcze większe znaczenie. Premier chce się przyłożyć do wygranej PiS w wyborach, liczy na reelekcję – mówi nam osoba pracująca do niedawna w KPRM. Partie z pieniędzy z państwowych subwencji zlecają kosztowne analizy. Ale muszą za nie płacić.

Dla premiera Morawieckiego pracuje już ponad 50-osobowa grupa doradców w trzech radach – wszyscy nieodpłatnie, bo formalnie od grudnia 2020 r. nie ma już gabinetu politycznego (był za to krytykowany w PiS). Jego najbliżsi współpracownicy, jak Tomasz Fill, Mariusz Chłopik czy Agata Górnicka odeszli do rządu lub do państwowych spółek – Orlen, PKO BP czy PFR.

Dwa lata temu premier powołał także Radę Doradców Politycznych. Członkami są posłowie PiS (jest ich 20). To m.in. Krzysztof Tchórzewski czy Henryk Kowalczyk. Jak pisała „Rzeczpospolita”, ta rada miała „upolitycznić” niezwiązanego formalnie z PiS premiera, związać go z obowiązkami wobec partii.