Jadwiga Emilewicz w najbliższych dniach ma wrócić do rządu PiS

- Jeżeli chodzi o całą formację, to nie popełnia błędów ten, kto nic nie robi. Jeżeli zdarzają się wypadki, w których dzieje się coś niewłaściwego, konsekwencje takiego czynu są natychmiast wyciągane. Po ośmiu latach to jest słabość ludzka. Aparat państwowy, większość parlamentarna to jest bardzo duże obciążenie - powiedziała w TVN24 posłanka klubu parlamentarnego PiS Jadwiga Emilewicz.