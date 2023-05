We wtorek poseł Platformy Obywatelskiej Bogusław Sonik poinformował, że odchodzi z partii. - Na pewno takie rozstania po 22 latach są trudne. Myślę, że nasze drogi ostatecznie się rozeszły - powiedział polityk w RMF FM. - Przewodniczący, narzucając kwestię światopoglądową, powiedział, że wszyscy, którzy nie zgadzają się z jego tezą, żeby usuwać ciążę do 12 tygodni nie znajdą się na listach. To według mnie niezależnie od tego, jaki mam pogląd, to jest nie do zaakceptowania - dodał Sonik i podkreślił, że w tej sprawie będzie jeszcze rozmawiał z przewodniczącym klubu Borysem Budą.

Sprawę w radiowej „Trójce” skomentował Marek Biernacki z Koalicji Polskiej. Jak zaznaczył, ”to smutne, iż osoba tak zasłużona przed 1989 r., jak Bogusław Sonik, odchodzi z PO z powodu wartości, które wyznaje i których już w PO nie ma".

Zdaniem Biernackiego „PO zmierza w bardziej lewicowym kierunku z silnymi domieszkami liberalnymi”. - I dziwię, się, że jeszcze nie zawarła sojuszu z Lewicą - powiedział były minister spraw wewnętrznych i administracji i były minister sprawiedliwości.

We wrześniu 2022 roku Donald Tusk oświadczył, że "pierwszego dnia po wygranych wyborach" zaproponowana zostanie Sejmowi ustawa zakładającą, że aborcja do 12. tygodnia będzie wyłącznie decyzją kobiety. Zasugerował wówczas, że na listach wyborczych nie będzie miejsca dla przeciwników takich przepisów. Bogusław Sonik niemal od początku nie zgadzał się z podjęciem takich kroków.