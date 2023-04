ARD i Die Zeit: USA szpiegują niemiecki rząd

Ministerstwo Zdrowia i NFZ ogłosiły, jakie kroki podejmą, by poprawić sytuację finansową szpitali, zwłaszcza powiatowych. Do placówek tych ma trafić 1,3 mld zł, zaś 279 mln zł do szpitali wdrażających nowe przepisy o Krajowej Sieci Onkologicznej.