Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że zwołane przez niego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego było objęte klauzulą tajności. - Szczegółowych informacji przekazać nie mogę - powiedział, ale zdradził kilka tematów, które zostały poruszone na spotkaniu.

Reklama

- Cały czas tym głównym tematem spotkań była kwestia bezpieczeństwa Polski w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę i samej kwestii obrony Ukrainy, czyli tego w jaki sposób państwa Zachodu, państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego będą wspierały Ukrainie w obronie przed rosyjską agresją - powiedział prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił, padło w tej kwestii wiele istotnych i poważnych informacji oraz deklaracji.

Prezydent zaznaczył także, że „jest wdzięczny za utrzymywanie poważnego podejścia do tego, o czym mówi się podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego”. - Mówimy w sprawie bezpieczeństwa jednym głosem i to buduje naszą pozycję. Temat Ukrainy traktowany jest odpowiedzialnie i konstruktywnie - powiedział.

Zapytany o najtrudniejsze momenty w ciągu minionego roku, Andrzej Duda przyznał, że pierwszy taki moment miał miejsce, gdy poinformowano go, że rozpoczął się atak.

Czytaj więcej Polityka Wojna na Ukrainie. Czy jest szansa na pokój? Prezydent Duda: Nie wiemy, co zrobią Rosjanie Nie umiemy przewidzieć dalszego scenariusza tej wojny. Dla naszego bezpieczeństwa - Ukraina musi zwyciężyć - powiedział w rocznicę inwazji wojsk rosyjskich na Ukrainę prezydent Andrzej Duda. W rozmowie z RMF FM dodał, że trwają rozmowy na temat wizyty prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie.

Reklama

Drugi był według prezydenta natomiast wtedy, gdy około 2 w nocy prezydent Wołodymyr Zełenski zadzwonił do niego z informacją, że jest atak na elektrownię atomową w Ukrainie. - Natychmiast zadzwoniłem do przedstawiciela Polski przy ONZ, by prosić go o przekazanie tej informacji sekretarzowi generalnemu ONZ. Apelowałem o natychmiastową interwencję w tej sprawie - mówił Andrzej Duda.

Prezydent Duda zdradził również podczas rozmowy, że wraz z prezydentem USA Joe Bidenem rozmawiał "na temat rozpoczęcia wspólnej produkcji militarnej, na przykład amunicji”. - Można powiedzieć, że rozmowa na ten temat została na tym najwyższym prezydenckim poziomie ze Stanami Zjednoczonymi rozpoczęta. Na pewno te rozmowy będą kontynuowane - powiedział.

W posiedzeniu RBN, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim udział wzięli prezydent Andrzej Duda, szef BBN Jacek Siewiera, szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, marszałkowie Sejmu i Senatu Elżbieta Witek oraz Tomasz Grodzki, szef MON Mariusz Błaszczak, szef MSWiA Mariusz Kamiński. Na spotkaniu pojawili się także szef klubu PiS Ryszard Terlecki, szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, wiceszef PO Tomasz Siemoniak, poseł PSL Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Krzysztof Bosak z Konfederacji, poseł Polski 2050 Paweł Zalewski. Nieobecny był natomiast premier Mateusz Morawiecki, który obecnie przebywa w Kijowie.