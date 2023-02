Postępowanie ruszyło po publikacjach medialnych, oraz na podstawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jakie złożył ustępujący dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr Paweł Kuch.

- Śledztwo zostało wszczęte w dniu 20 lutego, jest prowadzone w sprawie nieprawidłowości przy przeprowadzeniu konkursu na innowacje cyfrowe, w którym dwie firmy uzyskały dotację w łącznej kwocie blisko 178 milionów złotych – potwierdza nam prok. Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Postępowanie powierzono do prowadzenia Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, którego funkcjonariusze przeprowadzili m.in. wczorajsze przeszukania w NCBR.

Jak wynika z naszych informacji śledztwo wszczęto z art. 231 par. 2 kodeksu karnego, który dotyczy przekroczenia uprawnień – niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego „w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej” - za co grozi od roku do lat 10 pozbawienia wolności.

W czwartek, jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, w sprawie przesłuchiwany był Jacek Żalek, wiceminister funduszy i rozwoju regionalnego.

Unieważnienia całego konkursu, w którym rozdano 117 dotacji na 800 mln zł (muszą być wydane do końca tego roku), domagają się posłowie opozycji

Konkurs „Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe” z budżetem blisko 800 mln zł został ogłoszony w ubiegłym roku. Wątpliwości wywołały m.in. dwie największe dotacje – dla firmy 27-latka z Gdańska o wartości 55 mln zł i druga, 123 mln zł dla firmy z Białegostoku, skąd pochodzi wiceminister Żalek. Jak ujawniła „Rzeczpospolita”, stracił on kontrolę nad NCBR, w tym odebrano mu pełnomocnictwa do decyzji personalnych. Zwolniona została również kojarzona z Żalkiem wicedyrektor instytucji Hanna Strykowska, która zaledwie w listopadzie objęła to stanowisko po konkursie.

Jak podkreśla Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego „Decyzją ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy została wszczęta kontrola w NCBR dotycząca prawidłowości przeprowadzenia konkursu Szybka Ścieżka – Innowacje Cyfrowe, ale minister nie zwracał się do CBA o wszczęcie kontroli.

Zgodnie z zarządzeniem z 6 sierpnia 2022r, zakres kompetencji wiceministra Jacka Żalka nie został zmieniony. Zostało mu cofnięte pełnomocnictwo w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.