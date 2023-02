Czytaj więcej Polityka Relacja na żywo: Prezydent USA Joe Biden z wizytą w Polsce Joe Biden przybył do Polski z Ukrainy w poniedziałek wieczorem. Dziś spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą i rozmowy międzypaństwowe. O godzinie 17.30 prezydent USA wygłosi przemówienie w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Oto najważniejsze wydarzenia pierwszego dnia wizyty Joe Bidena w Polsce.

W oficjalnym programie wizyty Joe Bidena w Polsce nie było spotkania z Donaldem Tuskiem, byłym przewodniczącym Rady Europejskiej, a obecnie szefem Platformy Obywatelskiej. Wtorkowa agenda przewidywała rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim oraz przemówienie w Ogrodach Zamku Królewskiego.



W środę prezydent USA weźmie natomiast udział w nadzwyczajnym szczycie Dziewiątki Bukareszteńskiej, czyli wschodniej flanki NATO. Podczas wizyty w Polsce spotka się też z pracownikami Ambasady Stanów Zjednoczonych.

Wizyta Bidena jest jednak pełna zaskoczeń i niespodzianek, począwszy od tego, że poprzedzona została niezapowiadaną podróżą do Kijowa. „Rzeczpospolita” ustaliła, że jeszcze we wtorek prezydent USA ma spotkać się z Donaldem Tuskiem. Nie jest na razie jasne, gdzie dojdzie do rozmowy.

Już w poniedziałek rano pojawiła się informacja, że w trakcie swej wizyty w Polsce Joe Biden spotka się również z Rafałem Trzaskowski. We wtorek przed południem prezydent Warszawy pytany, czy dostał zaproszenie od prezydenta USA na rozmowę odpowiedział: „Zobaczymy”.