– Używa języka, jakim posługują się środowiska antysemickie, ideolodzy teorii spiskowych i nie stroni od rasistowskich wypowiedzi. W naszej partii nie ma miejsca na takie rzeczy – tak brzmi poniedziałkowa, niezwykle ostra ocena naczelnych władz Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) pod adresem Maaßena, byłego szefa kontrwywiadu. Zażądano, aby dobrowolnie opuścił partię. Jeżeli tego nie uczyni do najbliższej niedzieli, uruchomiona zostanie procedura wykluczenia go z partii.

Co ciekawe, dwa dni wcześniej Maaßen został wybrany większością 95 proc. głosów na przewodniczącego Werte Union (Unii Wartości), nieformalnego stowarzyszenia skupiającego ponad 4 tys. członków CDU. Unia Wartości powstała w opozycji do Merkel, ówczesnej szefowej CDU, stoi na straży tradycyjnych wartości konserwatywnych, uznając, iż niewybaczalnym błędem Merkel było przesunięcie partii do centrum niemieckiej sceny politycznej.

Unia Wartości podziela poglądy Maaßena, który udowadniał ostatnio, że siłą napędową w niemieckiej przestrzeni politycznej i medialnej jest „eliminacyjny rasizm wobec białych” i krytykował „czerwono-zielone teorie rasowe”, mając na myśli SPD i Zielonych.

Nie od dzisiaj Maaßen jest postacią kontrowersyjną. Zasłynął jako krytyk polityki imigracyjnej kanclerz Merkel w czasie słynnych zamieszek w Chemnitz w 2018 r., kiedy 35-letni Niemiec zginął od ciosów nożem zadanych przez imigrantów z Bliskiego Wschodu. Maaßen udowadniał wtedy, że nie dysponuje „żadnymi pewnymi informacjami”, by na ulicach miasta doszło do nagonki na cudzoziemców, oskarżając media o rozprzestrzenianie fałszywych informacji. Po tych wypowiedziach został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska szefa Urzędu Ochrony Konstytucji, czyli cywilnego kontrwywiadu. Otrzymał nową funkcję w MSW. Jednak gdy nieco później – w Warszawie na spotkaniu służb wywiadowczych UE – stwierdził, że stracił stanowisko za krytykę „naiwnej” polityki migracyjnej niemieckiego rządu, został przeniesiony na emeryturę. Dwa lata temu w wywiadzie dla PAP oznajmił, że działania polskich władz wobec imigrantów na granicy z Białorusią służą także interesom Niemiec.

CDU usiłowała pozbyć się Maaßena od kilku lat, uznając, że reprezentuje poglądy zbliżone do populistycznej, prawicowej i rasistowskiej Alternatywy dla Niemiec (AfD). – CDU jest podzielona na dwa obozy. Większościowy pod kierunkiem przewodniczącego partii Friedricha Merza prezentuje pogląd, że CDU jest ugrupowaniem centrowym i musi dystansować się wyraźnie od AfD. Mniejszość jest zdania, że błędem jest odrzucanie wszystkich postulatów AfD , gdyż pozostawia to pole do działania populistom i prowadzi do utraty popularności CDU, jaką cieszyła się w przeszłości – tłumaczy „Rzeczpospolitej” prof. politologii Werner Patzelt, w przeszłości członek Unii Wartości.

Jego zdaniem obecny kurs CDU jest konsekwencją otwarcia partii przez Merkel na sojusz z Zielonymi. Kursem tym podąża Merz, w przeszłości krytyk Merkel i zadeklarowany konserwatysta, który z pozycji pragmatycznych odrzuca obecnie argumenty Unii Wartości i jej sympatyków. – Konflikt w CDU nie grozi rozłamem, ale przyczynia się do wzrostu popularności partii – konkluduje prof. Patzelt.