Wrócił Pan właśnie z z Kijowa. Czego oczekuje prezydent Zełenski od UE?

Władze Ukrainy mają bardzo jasną wizję tego, co się teraz wydarzy. Ich zdaniem istnieje poważne ryzyko masowego ataku odwetowego ze strony Rosji w ciągu najbliższych tygodni. Dlatego tak ważne są odważne decyzje o dostawach sprzętu wojskowego.

Czy rozmawiał pan z Zełenskim o rozszerzeniu UE? Czy możliwa jest szybka ścieżka dla Ukrainy?

Zależy jak rozumiemy to pojęcie. Jeśli oznaczałoby to zmianę zasad i procedur, to faktycznie byłoby to trudne, bo UE jest wspólnotą opartą na praworządności. Ale jeśli mówimy o tym, że obie strony zrobią wszystko co się da, że jak najszybciej wykonywać zadaną pracę, to zupełnie inna dyskusja. Zachęcajmy ich, żeby przyspieszali reformy. I jeśli już je przeprowadzają, to po naszej stronie musimy uniknąć kunktatorstwa.

UE chce wspierać Ukrainę, ale sama ma poważne problemy gospodarcze. Na 9 lutego zwołał pan nadzwyczajny szczyt UE, które ma się zająć zagrożoną obecnie konkurencyjnością europejskiej gospodarki: wysokie ceny energii, masowy plan subsydiów w USA. Jaki jest plan, żeby to zagrożenie powstrzymać?

Musimy szybko zmienić zasady pomocy publicznej. Ja nalegam na jedno: żeby zmiany nie oznaczały fragmentacji jednolitego rynku, żeby decyzje o akceptacji pomocy publicznej przez KE nie były podejmowane uznaniowo. Potrzebujemy wspólnych reguł. Po drugie musimy uczynić bardziej elastycznymi zasady korzystania ze środków już dostępnych. Trzeba ułatwić korzystanie z nich, czy przekierowanie na nowe priorytety. Po trzecie, musimy rozważyć możliwe przedłużenia program SURE (warty 100 mld euro program preferencyjnych pożyczek na podtrzymanie miejsc pracy w pandemii, z którego Polska wykorzystała 11,4 mld euro - red.). To jest najprostszy sposób na zagwarantowanie solidarności między państwami członkowskimi w krótkim terminie. Bo nie wszystkie mają takie same możliwości budżetowe. Wreszcie po czwarte, pomysł funduszu suwerennego wymaga więcej czasu, ale ważne jest, żeby jak najszybciej podjąć decyzję jego stworzenia. Filarem tego projektu powinien być Europejski Bank Inwestycyjny.

