Za przyjęciem rezolucji głosowało 416 europosłów. 124 było przeciw, a 33 wstrzymało się od głosu.

Reklama

Członkowie PE wzywają państwa członkowskie UE do przyjęcia proponowanych środków na mocy rozporządzenia warunkowego "w celu ochrony budżetu UE przed naruszeniem zasad praworządności na Węgrzech" oraz do zniesienia ich dopiero po uzyskaniu trwałego efektu przez węgierskie środki zaradcze. "Jeśli środki te zostaną cofnięte w przyszłości, Unia powinna przystąpić do korekty finansowej".

W rezolucji wyrażono ubolewanie, że z powodu działań rządu w Budepeszcie, wsparcie finansowe nie trafiło jeszcze do obywateli.

Jednocześnie w ocenie PE nadal istnieje ryzyko, że fundusze unijne będą na Węgrzech wykorzystane w sposób niewłaściwy.

Reklama

KE nie powinna zatwierdzać węgierskiego planu RRF, dopóki kraj ten nie zastosuje się w pełni do wszystkich zaleceń w dziedzinie praworządności oraz wszystkich istotnych wyroków Trybunału UE i Trybunału Praw Człowieka.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Anna Słojewska: Czy Orbán znów blefuje Viktor Orbán wielokrotnie w przeszłości w przypadku sporów z Brukselą decydował się na małe kompromisy, po to, żeby np. uniknąć postępowań o naruszenie unijnego prawa i konieczności płacenia kar zasądzonych przez unijny Trybunał. Jednak jego krytycy wskazują, że te małe ustępstwa nie poprawiły sytuacji. Wręcz przeciwnie.

Podkreślono, że nie powinno się ulegać presji, jaką wywierają Węgrzy, blokując kluczowe decyzje UE, takie jak 18 mld euro pomocy makrofinansowej dla Ukrainy czy umowa w sprawie globalnej minimalnej stawki podatku od osób prawnych.