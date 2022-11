Prezes Prawa i Sprawiedliwości kontynuuje objazd po Polsce i spotkania z wyborcami swojej partii.



W Wadowicach mówił m.in. o konieczności skonsolidowania wyborców Zjednoczonej Prawicy przeciwko "tamtym", którzy z wyborów chcą zrobić awanturę.



Prezes partii rządzącej chwalił Polskę za działania podjęte po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę i ocenił, że jedyne, co zawiodło, to Unia Europejska.



W Wadowicach Kaczyński zdecydował się wyjaśnić swoje słowa o "dawanie w szyje" przez młode kobiety, w czym upatrywał przyczyn bardzo niskiej dzietności w Polsce.

Ta wypowiedź wywołała oburzenie wielu środowisk, pisały o niej również media niemal na całym świecie.

Jarosław Kaczyński wyjaśnił, że mówiąc te słowa "nie chciał nikogo urazić", a jedynie "powiedzieć pewną prawdę o szkodliwym zjawisku".

Prezes zastrzegł, że jest zwolennikiem równouprawnienia kobiet i mężczyzn we wszystkich dziedzinach życia, ale nie tego, że kobiety udają mężczyzn i odwrotnie.

Kaczyński dodał także, że matka 16 dzieci, z którą rozmawiał w Wadowicach, jest bohaterką i powinna dostać order Orła Białego, bo "niczego bardziej Polska nie potrzebuje niż dzieci".



Prezes PiS uderzył w środowiska LGBT, cytując zwolennika Partii Republikańskiej w USA, który miał stwierdzić, że trzeba zatrzymać to "szaleństwo", w tym edukatorów seksualnych, a wychowanie seksualne dzieci zostawić ich rodzicom.

- Nie chcemy proszę państwa takiego kraju - a niestety te zjawiska już w Polsce się szerzą - gdzie 12-letnie dziewczynki ogłaszają się lesbijkami - mówił Kaczyński.

Prezes dodał, że dziś udzielał wywiadu trzem dziewczynkom w wieku 11-12 lat. - Stało przede mną troje dzieci, to znaczy trzy dziewczynki. I one miałyby być tym... nawet nie będę tego kończył - mówił. - Co one mają z tym wspólnego? To jest szaleństwo i temu szaleństwu trzeba się przeciwstawić.