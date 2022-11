Jarosław Kaczyński przyznał, że proponowany przez PiS program Mieszkanie Plus nie został odpowiednio zrealizowany. Jednocześnie zapowiedział, że w partii są inne propozycje, które mają pomóc w rozwiązaniu problemu z dostępnością mieszkań.

- Pieniądze były przez 30 lat coraz tańsze, a teraz z powrotem są drogie. Trzeba wobec tego będzie wymyślić jakiś - to, co mówię, jest pewną przenośnią - substytut pieniądza, który by mógł funkcjonować na dużo niższym oprocentowaniu, żeby ludzie mogli za te mieszkania płacić - mówił o kredytach Kaczyński.

Zdaniem prezesa PiS Polacy nie są zainteresowani wynajmem, ponieważ wolą kupić mieszkanie na własność, nawet jeżeli wiąże się to z wysokim kredytem.

- Co prawda w tym roku pewnie będzie rekord, liczy się, że będzie około 270 tysięcy mieszkań, ale w dużej części - i to też trzeba rozwiązać - to są mieszkania, które później są lokatą kapitału, są niezamieszkane, pytanie, czy takich mieszkań po prostu nie opodatkować - powiedział prezes PiS.

- Nie chcesz wynajmować, to będziesz od tego majątku płacił znaczący podatek - dodał.

Jednocześnie Kaczyński uważa, że to nie rozwiąże problemy na stałe, ponieważ obywatele nie są zainteresowani wynajmem. - To jest takie wyjście na chwilę, a nie wyjście na dłuższą metę - stwierdził.