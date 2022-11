Przed tygodniem Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej, poinformował, że Donald Tusk otrzymał zaproszenie do programu TVP z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Przewodniczący PO odrzucił jednak możliwość debatowania z Morawieckim na antenie TVP.

„Donald Tusk jest gotów na debatę z prawdziwym liderem i prawdziwymi dziennikarzami w prawdziwej telewizji” - napisał Grabiec na Twitterze.

Tusk miał zostać zaproszony do programu „Strefa Starcia”, emitowanego na antenie TVP Info co niedzielę, o godz. 21.50. Michał Adamczyk z TVP twierdził, że Tusk był jak dotąd zapraszany do programu 48 razy, ale ani razu nie skorzystał z zaproszenia.

- PR-owcy PiS-u testują czujność PR-owców z PO, czy dadzą się złapać w pułapkę. Nie udało się. W zasadzie chodziło tylko o to, żeby następnego dnia móc puścić paski w „Wiadomościach”, że Donald Tusk stchórzył przed występem z cudownym premierem Morawieckim - tak zaproszenie Tuska do debaty na rok przed wyborami skomentował w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską dr Mirosław Oczkoś, specjalista od wizerunku i marketingu politycznego.

- Myślę, iż nikt nie liczył, że przyjmie zaproszenie. Wykorzystano je, żeby przypiąć kolejną negatywną łatkę Tuskowi, ale sądzę, że ściana negatywnych określeń z jego imieniem jest już pełna i nie da się dokleić kolejnych rzeczy, a te, które są doklejane, odpadają. Może to być też kwestia braku profesjonalizmu pracowników TVP Info, którzy „na biegu” są w stanie zrobić tylko tyle - dodał.

W lutym 2021 roku PO ogłosiła, że zaczyna zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ws. likwidacji TVP Info.

- Dojdzie do strasznych rzeczy przez to, co robicie w Polsce. Nie potrafię o tym spokojnie mówić, bo to jest rujnujące nie tylko dla mnie czy dla mojej rodziny, czy dla dziesiątków innych ludzi, którzy padają ofiarami także waszej agresji, ale to jest straszne dla życia publicznego w Polsce - mówił w lipcu tego samego roku, do dziennikarki TVP Info, Donald Tusk.

Czytaj więcej Polityka Wiceszef klubu KO: Likwidacja TVP Info jest naszym obowiązkiem - Projekt likwidacji TVP Info nie upadł. Podpisy są zebrane i będą złożone w ciągu kilku najbliższych tygodni - zadeklarował sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński w rozmowie z Radiem Zet.

- Likwidacja TVP Info, likwidacja tego, co dzieje się w TVP Info jest naszym obowiązkiem, naszym wszystkich obowiązkiem - mówił w październiku 2021 r., w Radiu Zet, sekretarz generalny PO, Marcin Kierwiński.



Do najsłynniejszej debaty z udziałem Tuska doszło w 2007 roku, przed wyborami parlamentarnymi. Tusk zmierzył się wówczas w telewizyjnej debacie z Jarosławem Kaczyńskim i - w zgodnej opinii obserwatorów - wyszedł z niej zwycięsko, co przyczyniło się do zwycięstwa wyborczego PO w wyborach parlamentarnych.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy - ich zdaniem - Donald Tusk powinien przystąpić do debaty z premierem Mateuszem Morawieckim.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 36,4 proc. ankietowanych.

20,5 proc. respondentów wybrało odpowiedź: "nie, Donald Tusk powinien debatować z Jarosławem Kaczyńskim".

15 proc. ankietowanych jest zdania, że "Donald Tusk nie powinien debatować z przedstawicielami PiS".

28,1 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Przystąpienie Donalda Tuska do debaty z Mateuszem Morawieckim za właściwe zdecydowanie częściej uważają mężczyźni (43%) niż kobiety (31%). Zdanie takie podziela 45% respondentów między 35 a 49 rokiem życia i taki sam odsetek badanych posiadających dochody mieszczące się w granicach 4001 – 5000 zł netto. Debatę przewodniczącego Platformy Obywatelskiej z premierem za dobry pomysł uważa 2/5 badanych z miast liczących od 100 do 199 tys. mieszkańców i podobny odsetek respondentów z wyższym wykształceniem. Najrzadziej pomysł debaty Tusk – Morawiecki popierają osoby mieszkające w największych miastach (25%) - komentuje wyniki badania Przemysław Wesołowski, prezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 31 października-2 listopada 2022 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.