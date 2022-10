Think tank: Putin będzie groził atomem, by Zachód przestał wspierać Kijów

Władimir Putin stwarza warunki do kontynuowania wojny konwencjonalnej na Ukrainie w dającej się przewidzieć przyszłości i nie przygotowuje się do zakończenia wojny poprzez eskalację - wynika z najnowszej analizy think tanku z USA, Instytutu Studiów nad Wojną (ISW).