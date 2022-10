Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 222 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Wołodymyr Zełenski zapowiada odbudowę ukraińskiej floty.

"Rzeczpospolita": Czy po uszkodzeniu nitek gazociągu Nord Stream możemy się obawiać o bezpieczeństwo Baltic Pipe? Jak jest zabezpieczony ten gazociąg przed atakiem terrorystycznym?

Reklama

Dr Karolina Wojtasik: Wniosek o nadanie danemu obiektowi statusu infrastruktury krytycznej może trafić do dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dopiero po uruchomieniu tej usługi. Z punktu obowiązującego prawa, nie można tego było zrobić wcześniej. Procedura nadawania takiego statusu może potrwać od kilkunastu dni do kilku tygodni. Zatem Baltic Pipe nie jest w tej chwili infrastrukturą krytyczną, nie jest też obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie.

Baltic Pipe nie podlega kontroli i wsparciu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego ze strony policji i ABW Dr Karolina Wojtasik z Uniwersytetu Śląskiego, zajmująca się infrastrukturą krytyczną oraz terroryzmem.

Co to oznacza?

Reklama

Jego operator nie ma obowiązku przygotowania wymaganych przez ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz o ochronie osób i mienia planów ochrony IK oraz planu ochrony fizycznej, który posiada tzw. załącznik antyterrorystyczny. Plan ochrony fizycznej uzgadniany jest z policją, a załącznik AT z właściwą terytorialnie jednostką organizacyjną Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W tym załączniku znajduje się oszacowane ryzyko zagrożenia terrorystycznego, podatność, ale także opracowane są bardzo szczegółowe procedury postępowania na wypadek zdarzenia o charakterze terrorystycznym. To zwiększa odporność obiektu na tego typu sytuacje. Obecna sytuacja formalno-prawna sprawia, że Baltic Pipe nie podlega kontroli i wsparciu w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego ze strony policji i ABW.

Warto też zwrócić uwagę na to, że nad obszarem Baltic Pipe nie ma strefy zakazanej dla lotów statków bezzałogowych (DRA-P) co pozwala na bezkarne prowadzenie rozpoznania obiektu. Może to jest już procedowane, ale teraz takich zakazów jeszcze nie ma.

Szef MON Mariusz Błaszczak konsultował się w sprawie bezpieczeństwa tej infrastruktury ze swoimi odpowiednikami z Danii i Norwegii, z pominięciem Niemców. Co może z tego wynikać?

Baltic Pipe to jest inwestycja trzech państw, stąd rozmowy z Danią i Norwegią. Ale to nie oznacza, że po uszkodzeniu gazociągu NS nie mamy do czynienia z wymianą informacji wywiadowczych w ramach całego NATO.

Cała rozmowa ukaże się we wtorkowym wydaniu „Rzeczpospolitej” oraz na rp.pl