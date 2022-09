- Jesteśmy dogadani w sprawie paktu senackiego. Wspólnie pójdziemy do wyborów, żeby wygrać z PiS-em. Stworzymy taką listę, bądź takie listy, które zagwarantują nam wygraną - powiedział w rozmowie z RMF FM Włodzimierz Czarzasty. - Część polityków i socjologów uważa, że jedna lista jest najlepszym rozwiązaniem, część, że dwie listy są najlepsze. Przyjdzie czas na decyzję. Kiedy? Do końca roku musimy o tym zdecydować - dodał. - Jeżeli chodzi o Lewicę, to poprzemy ten wariant, który w największym stopniu będzie dawał szansę wygrania z PiS-em - podkreślił.

Czarzasty podkreślił także, że „premiera wskaże koalicja”. - Zawsze uważałem, że premierem nowego rządu powinien być lider największej partii opozycyjnej. Jest to zgodne z logiką, propaństwowe i odpowiedzialne - ocenił polityk. - Każdy podmiot ma prawo podejmować decyzje. My pójdziemy blokiem lewicy z partią Razem i ten blok, jeżeli będzie potrzeba, poprze i wejdzie w porozumienie z innymi partiami - podkreślił.

Wicemarszałek Sejmu mówił również o Konfederacji. - To, co mówi pan Korwin-Mikke i pan Braun, świadczy o tym, że oni nie są w opozycji - stwierdził Włodzimierz Czarzasty. - Są bardzo blisko Rosji. Prowadzę obrady i słyszę, co mówi pan Korwin-Mikke i co mówi pan Braun. To jest obrzydliwe. Uważam, że Konfederacja chciałaby współrządzić z PiS-em - zaznaczył.

Włodzimierz Czarzasty zapytany został także, czy podtrzymuje swój pogląd sprzed, dotyczący rozpisania referendum w sprawie aborcji. - Dzisiaj nie jestem zwolennikiem referendum w sprawie aborcji. Więcej się nauczyłem, więcej rozmawiałem z ludźmi, którzy się znają lepiej ode mnie na tych sprawach - powiedział. - Każdy polityk dojrzewa. Uważam, że w tej chwili nie ma absolutnie sensu robienia referendum w sprawach takich, które są oczywiste - zaznaczył wicemarszałek Sejmu i dodał, że obecne prawo należy zliberalizować ustawą, a nie w drodze referendum.

Czarzasty skomentował również renegocjację konkordatu. - Z konkordatem problem jest następujący: na pewno by trzeba było podsumować to, co się w ramach tego konkordatu dzieje zgodnie z tym konkordatem, a co niezgodnie z tym konkordatem - stwierdził. - Konkordat jest wpisany w konstytucję, w związku z tym nie jest to taka łatwa sprawa, żeby natychmiast to rozwiązać - zaznaczył polityk i ocenił, że konkordat należy „w pierwszym kroku renegocjować, a jeżeli nie będzie to możliwe, to go wypowiedzieć”. Jednocześnie Czarzasty podkreślił, że „nie uważa, żeby trzeba było zmieniać konstytucję”. - Uważam, że konstytucję trzeba zmieniać w trybie odpowiedzialnym - powiedział i przyznał, że do ewentualnej nowelizacji ustawy zasadniczej potrzebna byłaby większość 2/3 głosów w Sejmie. -Walczymy o to - zapewnił polityk Lewicy. - Powinniśmy walczyć mądrze i w sposób bardziej skonsolidowany. Dzisiejsze spotkanie (red. liderów Lewicy, PO, PSL i Polski 2050) właśnie idzie w tym kierunku, żeby zrobić następny krok do mądrej walki. Wierzę w to - podkreślił.