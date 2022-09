W 83. rocznicę napaści Niemiec na Polskę zaprezentowano raport dotyczący strat Polski poniesionych w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. Prezes PiS Jarosław Kaczyński na Zamku Królewskim w Warszawie ogłosił, że zapadła decyzja, „aby uzyskać odszkodowanie od Niemców za to, co uczynili Polsce w latach 1939-45”. I zastrzegł, że proces ten będzie trwał wiele lat.

Raport został przygotowywany przez Parlamentarny Zespół ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II wojny światowej. Zespołem kierował poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. W pracach uczestniczyło 33 naukowców – historyków, ekonomistów, rzeczoznawców majątkowych. Z ich wyliczeń wynika, że w trakcie wojny Polska straciła w sumie 6 bln 220 mld 609 mln złotych (stan na 2021 r.), czyli 1,532 bln dol. Wyliczenia obejmują straty ludzkie (oszacowano, że każdy zmarły w trakcie wojny mógłby otrzymać ok. 800 tys. zł pensji), materialne, bankowe, dzieła sztuki.

Kiedy planowane jest formalne wystąpienie w sprawie reparacji do Niemiec? - Liczę tutaj na inicjatywę ze strony pana premiera. W tej sprawie polski rząd powinien wystąpić z oficjalną notą do rządu niemieckiego. Będę miał okazję spytać pana premiera na najbliższej Radzie Ministrów, jaki jest plan działań w tej sprawie - powiedział w sobotę Zbigniew Ziobro w RMF FM. Minister podkreślił, że „w tej sprawie odpowiedzialność merytoryczną ma resort spraw zagranicznych - to są relacje dwustronne międzynarodowe - a nie resort sprawiedliwości”. - Sądzę, że pan premier jest najwłaściwszym adresem, aby z punktu widzenia formalnego polskie państwo podjęło działania. Będę oczekiwał, aby pan premier przedstawił nam taki plan - zapowiedział.

Zdaniem lidera Solidarnej Polski „tak jak w relacjach ludzkich - warto starać się rozwiązać sprawę pozasądowo”. - Jeżeli ktoś komuś uczyni szkodę, krzywdę to powinien tę szkodę i krzywdę wynagrodzić. Niemcy tej szkody i krzywdy nie wynagrodziły nigdy Polsce. Mamy tytuł moralny, aby domagać się odszkodowań. Nigdy nie oddadzą one ogromu strat, związanych zwłaszcza z mordami ponad 5 milionów Polaków - mówił Ziobro, wiążąc temat reparacji z inwazją Rosji na Ukrainę. - Z uwagi na Ukrainę musimy pokazać, że tego rodzaju zbrodnie nie uchodzą płazem. Jeżeli Putin może wyciągnąć takie wnioski, że zbrodniarz nie ponosi odpowiedzialności, nie musi płacić za dokonane zbrodnie - to jest zachęta do kolejnych zbrodni, zniszczeń na wielką skalę - stwierdził.

Czy domaganie się od Niemiec reparacji ma teraz szanse na powodzenie? - Słabi od razu rezygnują, podnoszą ręce do góry i wywieszają białą flagę - odparł minister sprawiedliwości. - My mamy moralny tytuł, żeby tych reparacji się domagać. Jakiegoś wyraźnego odszkodowania od strony niemieckiej myślę, że oczekiwać możemy, zwłaszcza jeżeli udałoby się zbudować jakąś koalicję międzynarodową - dodał Zbigniew Ziobro.