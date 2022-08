Media domagają się ujawnienia wszystkich dokumentów towarzyszących nakazowi rewizji w jego posiadłości na Florydzie. Dokumenty te, które w każdym innym postępowaniu pozostałyby tajne do momentu postawienia zarzutów, zawierają informacje dotyczące szczegółów śledztwa na temat tajnych dokumentów państwowych w posiadłości Trumpa. – Uważam, że naród ma prawo do możliwie najgłębszych informacji – powiedział sędzia Bruce E. Reinhart, ale dał Departamentowi Sprawiedliwości tydzień na utajnienie części dokumentów zawierających dane, których ujawnienie może zaszkodzić kolejnym etapom śledztwa albo świadkom.

Z nakazu rewizji wynika, że FBI znalazło ponad dziesięć zestawów tajnych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa narodowego, które nie powinny znajdować się w Mar-a-Largo – ośrodku golfowym odwiedzanym przez dygnitarzy zagranicznych. Nakaz sugeruje też, że prowadzone przez FBI śledztwo dotyczy domniemanego złamania przepisu o szpiegostwie, niewłaściwego obchodzenia się z rządowymi danymi oraz utrudniania śledztwa federalnego.

Do końca nie wiadomo, dlaczego Trump przetrzymywał w swojej prywatnej posiadłości dokumenty z Białego Domu, do których nie ma prawa jako były prezydent, i dlaczego po ponad roku negocjacji prowadzonych przez agencje rządowe nie oddał ich do prezydenckiego archiwum.

Trump i jego zwolennicy oskarżyli FBI i Departament Sprawiedliwości o działania mające na celu zniszczenie go politycznie, w tym o podłożenie kompromitujących dokumentów. Podobno były prezydent rozważa złożenie wniosku o nominowanie specjalnego komisarza, który nadzorowałby przegląd zarekwirowanych dokumentów.

Akcja FBI w Mar-a-Lago wciąż wywołuje falę oburzenia w środowiskach konserwatywnych, w tym apele o obcięcie funduszy dla FBI albo zlikwidowanie tej agencji. – Pokazuje to, o czym mówimy od dawna. Jesteśmy w stanie wojny – powiedział w podkaście ultrakonserwatywnego Steve’a Bannona Joe Kent, popierany przez Trumpa kandydat do Izby Reprezentantów. Hasła te padły na podatny grunt – kilka dni po akcji FBI uzbrojony mężczyzna, który w mediach społecznościowych nawoływał „patriotów” do zabicia agentów federalnych, zaatakował biuro FBI w Cincinnati.

W sondażach rośnie przewaga Trumpa nad jego potencjalnym rywalem w republikańskich prawyborach

W dyskusję włączył się były wiceprezydent Mike Pence, który szykując grunt pod swoją kampanię prezydencką, próbuje się odciąć od byłego szefa. Zaapelował do członków swojej partii, aby zaprzestali ataków na FBI. – Muszą się zakończyć. Apele o obcięcie funduszy na FBI są tak nie na miejscu, jak apele o obcięcie funduszy na policję – powiedział.

Śledztwo w sprawie dokumentów rządowych w Mar-a-Lago to jedno z wielu prowadzonych wobec Trumpa. Prokuratura w Nowym Jorku prowadzi postępowania w sprawie domniemanych oszustw finansowych w jego rodzinnej firmie Trump Organization. W jednym z tych śledztw Allen Weissenberg, wieloletni szef Trump Organization, przyznał się w ubiegłym tygodniu do oszustw podatkowych i ma zeznawać na temat praktyk biznesowych w firmie Trumpa. Jest też śledztwo komisji kongresowej w sprawie udziału Trumpa w ataku na Kapitol w styczniu 2021 r., dwa śledztwa federalne i jedno stanowe w Georgii dotyczące wysiłków Trumpa pozostania u władzy. Żadne z tych postępowań ani skandali nie wydają się mu szkodzić w opinii publicznej, a wręcz przeciwnie – mobilizują bardziej lojalnych wyborców, którzy datkami zwiększają Trumpowi fundusze wyborcze. W sondażach rośnie przewaga Trumpa nad jego potencjalnym rywalem w republikańskich prawyborach, gubernatorem Florydy Ronem DeSantisem.

– Wszystko, co się stało od momentu akcji FBI w Mar-a-Largo, umiejscowiło Trumpa dokładnie tam, gdzie jego zwolennicy chcą go widzieć – na polu walki, w boju z instytucjami w Waszyngtonie oraz politycznym establishmentem, który – jego zdaniem – prowadzi pościg za nim – pisze NBC News.