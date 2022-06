Często zdarza się, że zwykły, przeciętny obywatel dokona transakcji i nie rozumie przepisów podatkowych. Nie wie czy ma zapłacić podatek czy nie ma płacić. Wówczas, w dobrze pojętym własnym interesie, powinien nie płacić, ale złożyć na siebie donos do fiskusa. W wielu sytuacjach jest to dla obywateli skuteczne. Sięganie do tak żenujących działań to zasługa ustawodawcy, a przede wszystkim sądu administracyjnego.