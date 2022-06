- Musimy sprawić, by nasz kraj znów był wielki. Nasz kraj trafił do piekła, i to bardzo szybko. Nikt nie myślał, że to możliwe, że tak szybko może być tak źle - powiedział Donald Trump w rozmowie z serwisem Newsmax.

- Kocham nasz kraj. Będę robił to, co jest dobre dla USA - zapowiedział.

Zdaniem byłego prezydenta administracja Joe Bidena spowodowała, że Stany Zjednoczone są w poważnym niebezpieczeństwie z powodu sytuacji na Ukrainie. - Sposób, w jaki oni sobie z tym radzą, może doprowadzić do wojny światowej. To szaleństwo, co oni robią - skomentował.

Trump ostrzegł, że Iran jest bliski stania się mocarstwem uzbrojonym w broń jądrową, Chiny wyłaniają się jako światowe supermocarstwo, a Rosja prowadzi wojnę z Ukrainą.

- Nie można polegać na Chinach, że uczynią Amerykę znowu wielką. Nasz kraj radzi sobie bardzo źle pod każdym względem. Nie sądzę, żeby kiedykolwiek było tak słabo. Grozi nam wielkie niebezpieczeństwo wojny światowej - mówił.