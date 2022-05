Europosłanka była pytana o doniesienia "Super Expressu", według których PiS chce, by przedterminowe wybory parlamentarne w Polsce odbyły się wiosną 2023 r. Anna Zalewska odparła, że dyskusje o przyspieszonych wyborach są "absolutnie medialne". - Nie ma takich decyzji, nie zapadają. Nie dyskutuje się w gronie Prawa i Sprawiedliwości, choć oczywiście kiedy państwo patrzą na wypowiedzi naszych kolegów z Solidarnej Polski, to można odnosić takie wrażenie. Na dzisiaj nie ma o tym mowy - podkreśliła.

Pytana, czy PiS powinno ponownie zaprosić partię Zbigniewa Ziobry do współpracy eurodeputowana odpowiedziała, iż "o tym oczywiście decyduje kierownictwo". - W wypowiedziach medialnych pana Zbigniewa Ziobro brzmią nuty gotowości do samodzielnego startu - dodała. Zaznaczyła, że czas wojny "nie jest czasem na różnego rodzaju konflikty". - Musimy lojalnie nawoływać swoje koleżanki i kolegów do jedności. (...) Więc mam nadzieję, że razem pójdziemy do wyborów - powiedziała Anna Zalewska deklarując, że zaprosiłaby Solidarną Polskę do współpracy.

Europosłanka PiS była też pytana o spór o Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego i sprawę nieotrzymania przez Polskę środków z Funduszu Odbudowy. Podkreśliła, że w PiS, w rządzie i w Kancelarii Prezydenta odpowiednie decyzje już zapadły. Zwróciła uwagę, że w Sejmie są projekty ustaw o Sądzie Najwyższym. W środę lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro mówił, że jego formacja jest gotowa do kompromisu w sprawie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o SN, zastrzegł przy tym, że kompromis wymaga gotowości obu stron.

- Jest bardzo twarda dyskusja ze strony Solidarnej Polski, ale mam nadzieję, że zwycięży tutaj absolutnie rozsądek, przy oczywiście zachowaniu wszystkich tych wartości istotnych dla sądów, czyli niezawisłości sądu, niezależności i oczywiście pozostawienia wszystkich kompetencji, które wcześniej zostały przyznane, jak np. powoływanie przez pana prezydenta - skomentowała Zalewska.

- Szukamy porozumienia tak długo, jak to oczywiście możliwe - stwierdziła europosłanka PiS. Oceniła, że "determinacja opozycji jest duża". - Decyzja zapadła, rozpoczęła się procedura zmiany ustaw. W związku z tym prosimy Solidarną Polskę, żeby po prostu się podporządkowała, szanując każde zdanie, które wypowiada na temat sądownictwa - powiedziała eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości.