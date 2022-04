Sygnałem nowego kursu Platformy Obywatelskiej są trzy propozycje złożone podczas środowego posiedzenia Rady Krajowej PO. Pierwsza dotyczy 20-proc. podwyżki płac dla sfery budżetowej. Druga – rat kredytów hipotecznych. – Chciałbym zobowiązać parlamentarzystki i parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej do niezwłocznego złożenia rozwiązań legislacyjnych w sprawie wsparcia dla kredytobiorców hipotecznych, których miesięczne obciążenie ratą kredytu drastycznie wzrosło z powodu fatalnej polityki rządu i banku centralnego – powiedział przewodniczący PO Donald Tusk. Trzecia propozycja dotyczy „obligacji antydrożyźnianych”, które byłyby oprocentowane w wysokości inflacji. Te trzy propozycje mają stanowić – jak wynika zarówno z kuluarowych rozmów, jak i publicznych deklaracji samych polityków PO – rdzeń propozycji gospodarczych partii na najbliższe dni.

20 proc. Takie podwyżki obiecuje Donald Tusk pracownikom sfery budżetowej

Całość PO nazywa „Pakietem Ratunkowym dla Polskich Rodzin”.

Propozycja dużego podniesienia płac w budżetówce pojawiła się zresztą już przy okazji jednego z etapów objazdu Polski Donalda Tuska. Były premier ma w przyszłości kontynuować spotkania w małych i średnich miejscowościach z przedsiębiorcami, przedstawicielami sfery budżetowej i nie tylko. PO będzie też organizować kolejne kongresy programowe (ostatni dotyczył kwestii bezpieczeństwa). Łącznie ma ich być siedem, a cały cykl zakończy się jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej Sfera Budżetowa Tusk chce, by PO wniosła do Sejmu projekt ws. podwyżki w budżetówce Podczas środowej Rady Platformy Obywatelskiej przewodniczący Donald Tusk przedstawił trzy projekty ustaw: o 20 proc. podwyżce dla pracowników sfery budżetowej, o ustaleniu maksymalnej stopy procentowej dla kredytów hipotecznych na poziomie z końca 2021 r. oraz o emisji obligacji Skarbu Państwa oprocentowanych na poziomie inflacji. Chce, by Rada zobowiązała posłów PO do wniesienia projektów do Sejmu.

Ale w Sejmie mało kto jest przekonany – również w ramach opozycji – że w tym roku rzeczywiście dojdzie do przyspieszonych wyborów. – Jesteśmy i będziemy na nie gotowi. Żadnego wariantu nie da się wykluczyć ostatecznie. Pogłoski o różnych scenariuszach rozważanych na Nowogrodzkiej docierają do nas cały czas – mówi nam jeden z polityków Platformy Obywatelskiej.

Elementem tych przygotowań ma być też dalsza wewnętrzna debata i konsultacje opozycji co do formatu startu w wyborach parlamentarnych. W środę Tusk sygnalizował, że istotnym elementem takiego porozumienia będą samorządowcy. – Dzisiaj możemy podjąć decyzję o przygotowaniu porozumienia z ruchem samorządowym Tak! Dla Polski – powiedział Donald Tusk w środę.

A w Sejmie można usłyszeć, że w ostatnich miesiącach polepszyła się atmosfera i relacje między liderami różnych partii opozycyjnych. Tego symbolem ma być niedawna wspólna debata liderów PO, PSL, Lewicy i Polski 2050.

Jak na zauważalną korektę w kursie Platformy reaguje partia rządząca? Politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy i którzy bardzo uważnie obserwują sytuację, podkreślają, że wybór takiego a nie innego społecznego pola gry przez PO daje ich zdaniem partii Jarosława Kaczyńskiego kolejne możliwości – zarówno podkreślania własnych osiągnięć, jak i braku wiarygodności Platformy. Rząd bardzo szybko zareagował na środowe przesłanie ze strony Platformy Obywatelskiej. – Co do kwestii podwyższenia kwoty bazowej to Donald Tusk, gdy był premierem, mógł też podwyższyć kwotę bazową. W ciągu swoich ostatnich siedmiu lat rządów tak się składa, że nie podwyższył jej ani o procent – replikował w środę rzecznik rządu Piotr Muller. – Donald Tusk jest po prostu niewiarygodny w tych obietnicach – dodał Muller.

PiS w przeciwieństwie do PO czy innych partii opozycyjnych nie powrócił jeszcze z „politycznymi” wydarzeniami. Jak można usłyszeć w siedzibie PiS na Nowogrodzkiej, trwają analizy, czy i który moment na powrót takiej aktywności będzie właściwy. Kontekstem jest oczywiście sytuacji wokół Ukrainy i to, że powrót do stricte politycznych wydarzeń może być odbierany jako sygnał, że rząd i koalicja rządząca przestały tak intensywnie zajmować się tym tematem. Nie jest jednak wykluczone, że w najbliższych tygodniach i PiS reaktywuje bardziej „polityczne”, a nie tylko związane z kryzysem aktywności.