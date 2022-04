- Na dziś uważam, że jesteśmy w sytuacji ogromnego ryzyka, które płynie z zewnątrz i tych zagrożeń dla gospodarki. One skutkują wysoką inflacją w całej Europie, może poza Szwajcarią, ale długofalowo zagrażają też wzrostowi gospodarczemu - mówił wiceminister.

Czy to oznacza, że Polsce może grozić stagflacja?

- My dziś, walcząc z inflacją, robimy wszystko, aby łagodzić jej skutki: poprzez tarcze antyinflacyjne, dopłaty do nawozów, dywersyfikację źródeł energii - odparł Soboń.

- Mamy bardziej restrykcyjną politykę monetarną - to dziś kluczowy instrument w walce z inflacją. Robimy co do nas należy i co jest niezbędne w tego typu sytuacji, by chronić społeczeństwo i osłabiać skutki wzrostu cen - zapewnił.

- Te czynniki, które są dziś zagrożeniem dla gospodarki, są zewnętrzne: ceny surowców, zerwane łańcuchy dostaw, ceny surowców. To jest wszystko z zewnątrz, niezwykle dużo od tego co na zewnątrz dzisiaj zależy dla gospodarek Polski i Europy - podsumował.

Pod koniec kwietnia pokażemy wieloletnie ramy tego, jak sobie politykę budżetu państwa wyobrażamy Artur Soboń, wiceminister finansów

A czy należy spodziewać się nowelizacji tegorocznego budżetu?



- Pod koniec kwietnia pokażemy wieloletnie ramy tego, jak sobie politykę budżetu państwa wyobrażamy i z niej też będą wypływać wnioski co do konieczności zmian w budżecie tegorocznym - odpowiedział.

Soboń był również pytany czy dziś dojdzie do wyboru Adama Glapińskiego na drugą kadencję na stanowisku prezesa NBP. - Spodziewam się tego - odparł.