Nowym szefem resortu rozwoju został Waldemar Buda. Zanim objął funkcję szefa resortu rozwoju – po zdymisjonowanym Piotrze Nowaku – był wiceministrem funduszy. Do jego powołania przez prezydenta Andrzeja Dudę doszło w ubiegły piątek. W PiS jego nominacja została odebrana jako kolejne umocnienie pozycji premiera Mateusza Morawieckiego (po wcześniejszej dymisji ministra Nowaka).

W rządzie nieobsadzone pozostaje jednak cały czas Ministerstwo Finansów. Jego poprzedni szef – Tadeusz Kościński – odszedł z resortu w lutym tego roku po kłopotach z wprowadzeniem Polskiego Ładu na przełomie roku. Od tego czasu obowiązki ministra finansów sprawuje premier Morawiecki. Czy ta sytuacja będzie nadal trwała? Wszystko wskazuje na to, że nie. Niektórzy bardzo dobrze poinformowani politycy PiS, z którymi rozmawialiśmy, przekonują, że nazwisko nowego szefa resortu finansów poznamy w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Projekt zmian podatkowych będzie jednym z ważniejszych w najbliższym czasie

Ale wcześniej jednak została dokonana zmiana w resorcie rozwoju, mimo że resort pozostawał bez szefa od końca marca. – Jest niezmienny kierunek, by obsadzić w końcu też Ministerstwo Finansów – twierdzi jeden z naszych informatorów z Klubu PiS.

W obliczu rekonfiguracji Polskiego Ładu oraz aktualnej sytuacji gospodarczej i budżetowej resort finansów uchodzi za niewdzięczny politycznie i merytorycznie odcinek rządowego „frontu”. Już po dymisji Kościńskiego pojawiły się informacje – o czym jako pierwszy pisał tygodnik „Wprost” – że stanowisko może objąć prezes ZUS Gertruda Uścińska. Ale ostatecznie do tego nie doszło.

Z misją naprawy systemu podatkowego po wejściu w życie Polskiego Ładu do resortu finansów – w randze wiceministra – trafił już w styczniu Artur Soboń, wcześniej wiceminister rozwoju. I obecnie to właśnie nazwisko pojawia się często w spekulacjach, kto może zostać nowym szefem resortu finansów.

Soboń zapowiedział już, że w ostatnim tygodniu kwietnia do Sejmu trafi pakiet zmian podatkowych, które zostały już ogłoszone jako modyfikacja Polskiego Ładu i wprowadzają m.in. obniżkę stawki podatku PIT. Do tej pory trwały konsultacje w tej sprawie.

To właśnie przeprowadzenie zmian podatkowych naprawiających dawny Polski Ład (PiS zrezygnowało z tego określenia, jeśli chodzi o kwestie podatkowe) jest obecnie legislacyjnym priorytetem dla resortu finansów. – Powołanie nowego ministra będzie skoordynowane z finalizacją prac nad zmianami podatkowymi, tak by zaczynał z „czystym kontem” – słyszymy z Klubu PiS.

W Sejmie kwestie podatkowe mogą być jednym z najważniejszych tematów w nadchodzącym czasie.

Uwagę mediów skupia też kwestia ustaw sądowych oraz likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Po Wielkanocy prace nad projektem zmian ma kontynuować sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Kształt ustawy dzieli koalicję rządzącą. Podstawą prac jest projekt prezydenta Andrzeja Dudy, do którego zastrzeżenia ma Solidarna Polska.

Co ciekawe, w ostatnich dniach prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził publicznie na antenie Radia Plus, że niektóre poprawki Solidarnej Polski do tego projektu wydają mu się sensowne. Swoje pomysły do ustawy zgłasza też opozycja.