W tym tygodniu ustawodawcy w Oklahomie zatwierdzili prawie zupełny zakaz aborcji. Usunięcie ciąży będzie dopuszczalne tylko w nagłych sytuacjach zagrożenia życia matki. W innych przypadkach uznawane będzie jako przestępstwo, za które lekarzowi grozi do 10 lat więzienia i 100 tysięcy dolarów grzywny. Po podpisaniu przez gubernatora Kevina Sitta, który wcześniej zapowiadał, że bez mrugnięcia okiem będzie podpisywał każdą ustawę pro-life, prawo to ma wejść w życie pod koniec sierpnia.



Ustawa ta została zatwierdzona przez republikańską legislaturę w momencie, gdy konserwatywna część Ameryki czeka na decyzję Sądu Najwyższego, który w najbliższych tygodniach ma się wypowiedzieć w sprawie ustawy w Missisipi zakazującej przerywania ciąży po 15. tygodniu. Jest przypuszczenie, że SN, w którym większość mają konserwatywni sędziowie, wstawi się za prawem w Missisipi ograniczającym prawo do przerywania ciąży.

Jeżeli tak się stanie, to podważona zostanie decyzja z 1973 r., tzw. Roe v. Wade, na mocy której ustanowione w USA zostało konstytucyjne prawo do aborcji, zabraniające poszczególnym stanom zakazywania usuwania ciąży przed około 23. tygodniem.

Podważenie Roe v. Wade oznacza zielone światło dla konserwatywnych stanów od Florydy, przez Idaho po Kentucky, w tym Oklahomy, które w ostatnich miesiącach zatwierdziły projekty ustaw ograniczających dostęp do aborcji. – Ta ostatnia ustawa to kolejny znak, że ruch pro-life kwitnie. Widać, jak Amerykanie szanujący życie czekają z niecierpliwością na decyzję SN w sprawie Missisipi – mówi w wywiadzie dla „NYT” Mallory Carroll, rzeczniczka organizacji antyaborcyjnej Susan B. Anthony List.

W sąsiadującym z Oklahomą Teksasie od września ub.r. obowiązuje zakaz aborcji po 10. tygodniu ciąży. Każdy może pozwać do sądu kobietę usuwającą ciążę i każdą osobę pomagającą jej w tym.

Stany zarządzane przez demokratów zatwierdzają przepisy gwarantujące prawo do usuwania ciąży

W ostatnich miesiącach liczba pacjentek w klinikach aborcyjnych w Oklahomie zwiększyła się kilkakrotnie. – Prawie połowa pacjentek to kobiety z Teksasu, które muszą wyjeżdżać poza stan, by usunąć ciążę. Teraz ich los podzielą mieszkanki Oklahomy – mówią przedstawiciele ACLU, związku swobód obywatelskich.

Podczas gdy konserwatywne stany zaostrzają przepisy, ograniczając dostęp do aborcji w nadziei, że zostanie podważone Roe v. Wade, środowiska liberalne trzymają kciuki za to, aby podtrzymana została decyzja SN z 1973 r. Byłoby to podstawą do zakwestionowania wprowadzanych w ostatnich miesiącach przepisów ograniczających usuwanie ciąży.

Póki co, stany zarządzane przez demokratów zatwierdzają przepisy gwarantujące prawo do usuwania ciąży. Ostatnim stanem, który wyszedł naprzeciw zwolennikom pro-choice, jest Kolorado. Tzw. Reproductive Health Equity Act zapewnia prawo do kontynuowania ciąży lub usunięcia jej. Tym samym zakazuje podmiotom publicznym ograniczania lub odbierania tego przywileju. – W stanie Kolorado decyzję o rozpoczęciu i zakończenua ciąży z pomocą medyczną zostawiamy danej osobie, jej lekarzowi i jej przekonaniom religijnym – powiedział gubernator Jared Polis, podpisując nową ustawę.

Podobne kroki, zapewniające dostęp do usunięcia ciąży, podjęło 15 innych stanów i Waszyngton DC. – Jeżeli tylko Roe pozostanie nienaruszone, ustawy takie jak ta w Oklahomie będzie można podważyć – mówi Emily Wales z Planned Parenthood, organizacji prowadzącej m.in. sieć klinik aborcyjnych oraz świadczących opiekę medyczną dla kobiet.