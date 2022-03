- Bracia Ukraińcy, nie wiem, czy jeszcze mnie pamiętacie, ale Wałęsa kłania się - zaczął były prezydent. W nagraniu opublikowanym w serwisie internetowym Gdańska dodał, że występuje "z wielką prośbą" do Ukraińców.

Reklama

- Był taki czas, że Polska musiała zrobić ciężką, trudną pracę, uwolnić się od Związku Sowieckiego. Udało nam się to wykonać. Dzisiaj los dał wam zadanie podobne, a nawet chyba większe. I dlatego zgłaszam się do was z prośbą, abyście obronili świat - oświadczył.

- Zrobię wszystko, jako też rewolucjonista, aby was w tej walce wspierać - zadeklarował Lech Wałęsa. - Ale zdajcie sobie sprawę, że to od was dziś zależy, jak potoczą się losy Europy, a nawet świata - podkreślił.

Były prezydent przyznał, że zadanie, o którym mówi, jest "trudne" i "niebezpieczne". - Ale też liczę, że szczególnie Unia (Europejska - red.) szybko przyjmie was, aby was wspierać i pomagać. Ja będę o to zabiegał i prosił, bo zasługujecie już po tym dziele, które wykonaliście, na największe uznanie, na największe wsparcie - kontynuował oceniając, że "świat to coraz bardziej rozumie, wspiera i będzie wspierał".

Reklama

Czytaj więcej Polityka Uchodźcy z Ukrainy. Prezydent Duda: Przyjęliśmy ponad 700 tys. osób ze 170 państw - Przyjmiemy wszystkich, którzy będą tego potrzebowali - zadeklarował prezydent Andrzej Duda informując, że w ostatnich dniach do Polski z Ukrainy przybyło ponad 700 tys. uchodźców ze 170 państw. Prezydent nie wykluczył zwrócenia się przez Polskę o wsparcie międzynarodowe.

- Na mnie w tej walce możecie liczyć. Życzę powodzenia i czekam na zwycięstwa wielkiej Ukrainy! - zakończył odezwę Lech Wałęsa.