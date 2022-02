Kontrola, która zaczęła się w poniedziałek obejmie Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, w tym Ministra Koordynatora Służb Specjalnych oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych. NIK w komunikacie stwierdza, że celem jest zbadanie „Realizacji zadań związanych z koordynacją, nadzorem i kontrolą funkcjonowania służb specjalnych”, prowadzących czynności operacyjno-rozpoznawcze. Do tego w najbliższych dniach ruszą kontrole w MON i w służbach specjalnych – ABW, CBA, SKW.

Prezes NIK przekonuje, że chodzi o „obiektywną ocenę funkcjonujących mechanizmów nadzoru służb specjalnych, a także o wypracowanie propozycji służących wzmocnieniu ochrony praw i wolności obywatelskich, przy jednoczesnym zagwarantowaniu uprawnień służb specjalnych niezbędnych dla ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwa obywateli”.

Czytaj więcej Polityka Marszałek Sejmu nie stawi się na wezwanie NIK. Elżbieta Witek: Naruszyłabym konstytucję

Jednak obserwatorzy nie mają wątpliwości. – Banaś chce pokazać, że zarzuty, jakie chce mu postawić prokuratura są zemstą za to, że tropi nadużycia rządu PiS.

Dlaczego na pierwszy ogień poszła KPRM? – Bo zwierzchnikiem służb jest premier. NIK musi zacząć od KPRM, bo tak przepływają decyzje „z”, oraz „do” koordynatora służb specjalnych – wskazuje poseł Wiesław Szczepański (Lewica), szef sejmowej komisji spraw wewnętrznych i administracji.

Poseł Marek Biernacki, były szef MSW i były koordynator ds. służb specjalnych, zaznacza, że premier ani żaden minister w Polsce nie ma możliwości zarządzania czynności operacyjno-rozpoznawczych (np. podsłuchów) – zgodę na to wydaje sąd na wniosek szefa danej służby. Tu chodzi więc o zbadanie, jak premier nadzoruje służby specjalne oraz ministra koordynatora służb – wskazuje poseł Biernacki.



Uważa, że prezes NIK chce wiedzieć, jak wyglądał obrót materiałami, czy do Kancelarii Premiera dostarczano jakieś klauzulowane dokumenty związane z czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi, kto i w jakie materiały zaglądał. – Rząd PiS stworzył furtkę, która pozwala, by niektóre materiały ze śledztwa dostarczać politykom – ministrom czy premierom. I to Banasia może szczególnie interesować – mówi nam poseł Biernacki. – W ramach obecnych przepisów nie ma możliwości sprawdzania samych form czynności operacyjnych – podkreśla.

A inny nasz rozmówca z NIK wskazuje: – Będą badać akty nadzoru, sposoby koordynacji działań i akty kontrolne podejmowane wobec służb przez organy do tego powołane. Czyli przez ministra – koordynatora, Kolegium do spraw Służb, i urzędy je obsługujące. Kontrola w MON i służbach będzie tylko w zakresie odzwierciedlającym te czynności nadzorcze, kontrolne, koordynacyjne – tłumaczy nasz rozmówca. I zaznacza: – Samych czynności operacyjnych Izba nie dotknie, bo nie ma prawa, a jeśli zechce to zrobić, spotka się z odmową.

– NIK nie jest w stanie skontrolować pracy operacyjnej, bo minister koordynator nie udostępni kuchni pracy służb – dodaje poseł Biernacki.

Obecna kontrola jest doraźna, czyli poza harmonogramem – o jej wszczęciu decyduje sam prezes. A sam ma na pieńku z rządem PiS.

Sejm niebawem zajmie się wnioskiem o uchylenie mu immunitetu, służby badają wyjazd jego syna z delegacją NIK na Białoruś, fiaskiem skończyła się próba przekonania opinii publicznej o ataku na urządzenia mobilne w NIK (rzekomo zainfekowano 535 z nich). Banaś do dziś nie pokazał wyników badań z Citizen Lab. Nie udało mu się też ściągnąć Marszałek Sejmu Elżbiety Witek do Izby jako świadka – na czym bardzo mu zależało.