Premier odwiedził Kuźnicę, gdzie wziął udział w posiedzeniu sztabu dotyczącym sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Po zakończeniu narady szef rządu wystąpił wraz z wiceszefem MSWiA Maciejem Wąsikiem i komendantem głównym Straży Granicznej Tomaszem Pragą na konferencji prasowej, zorganizowanej w pobliżu budowanej na granicy zapory.



Reklama

- Jestem tutaj, żeby jeszcze raz powiedzieć, że polska granica to jest świętość, że ten, który nie potrafi obronić swojej granicy jednocześnie też naraża się na ogromne niebezpieczeństwo, nie jest szanowany przez innych i pokazuje swoją słabość - powiedział Mateusz Morawiecki.

Czytaj więcej Dyplomacja Konflikt Rosja-Ukraina. Ambasador RP przy NATO: Za wcześnie, żeby odtrąbić koniec kryzysu Co zrobi Zachód, jeśli Rosja uzna niepodległość samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej? - Kroki społeczności międzynarodowej powinny się wówczas koncentrować w tych sferach, politycznej i prawnej, ewentualnie ekonomicznej - czyli sankcje - powiedział w Polsat News ambasador RP przy NATO Tomasz Szatkowski.

- Polska, Polacy należą do tych państw, tych narodów, które bronią swoich granic, bo ta granica jest też uświęcona krwią - krwią naszych przodków, dlatego jest ona naszą świętością - podkreślił.

- Nie tak dawno temu niektórzy wyśmiewali się z tego, że chcemy tę granicę chronić. Nie uważali, że ten atak migrantów na granicę jest czymś nadzwyczajnym. Sądzono, że wystarczy przepuścić tych migrantów. Dzisiaj mielibyśmy może nie dziesiątki, ale setki tysięcy migrantów sprowadzonych z Bliskiego Wschodu, którzy by de facto kompromitowali Polskę poprzez to, że polska granica mogłaby być przekraczana w dowolny sposób - mówił premier. Dodał, że polska granica "to nie jest tylko kontur na mapie, to coś dużo więcej".

Reklama

- Widzimy także, że tamten atak był częścią dużej, zaplanowanej operacji, częścią ataku hybrydowego, częścią planu operacyjnego wypracowanego na Kremlu i w Mińsku, przede wszystkim na Kremlu - zaznaczył.

Czytaj więcej Polityka Rosja-Ukraina. Wojna nie wybuchnie? Poseł PiS: Nigdy nie wiadomo, kiedy Putin żartuje - Poszły wczoraj dobre sygnały, że jakby następowała deeskalacja grożącego konfliktu. Mam przekonanie, że ta wielka ofensywa dyplomatyczna, która miała miejsce, przynosi efekty - powiedział poseł PiS Krzysztof Lipiec, pytany w Polskim Radiu o widmo inwazji Rosji na Ukrainę.

Mateusz Morawiecki powiedział, że "dobrze, że dzisiaj wszyscy na zachodzie widzą, że my, chroniąc granicę polsko-białoruską, chronimy także wschodnią flankę NATO".

Odnosząc się do głosów, że budowana na granicy z Białorusią zapora będzie przeszkodą dla swobodnego przemieszczania się dzikich zwierząt premier powiedział, że dla mniejszych zwierząt "będą przejścia". - Dla dużych zwierząt, jak żubry, też będą przejścia zaplanowane co pewien odcinek - zadeklarował. - Przede wszystkim - bądźmy poważni. Państwo musi być poważne. Zwierzęta są oczywiście bardzo ważne, ale najważniejsi są ludzie. Miliony Polaków nie mogą się czuć terroryzowane, nie mogą się czuć pod presją, dlatego że nasza granica jest nieszczelna, dlatego że Aleksander Łukaszenko zaplanował polsko-białoruską granicę jako miejsce testu, testu sprawności państwa polskiego - mówił szef rządu.

Autopromocja TURYSTYKA.RP.PL Poszerzaj swoje HORYZONTY, sprawdź najlepsze źródło branżowej wiedzy CZYTAJ WIĘCEJ

Mateusz Morawiecki wyraził przypuszczenie, że gdyby dzisiaj rząd tworzyły kierowane przez Donalda Tuska i Szymona Hołownię Platforma Obywatelska i Polska 2050, to granica polsko-białoruska "byłaby jak szwajcarski ser". - Przez tę granicę przechodziłby setki tysięcy migrantów - stwierdził.

- My stawiamy zaporę, skuteczną zaporę, która będzie chronić, wraz z całym system perymetrii - mówił.

Reklama

Czytaj więcej Społeczeństwo Będzie inwazja Rosji na Ukrainę? Większość Polaków uważa, że to prawdopodobne Większość ankietowanych jest zdania, że inwazja wojsk Rosji na Ukrainę to prawdopodobny scenariusz - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej".

- Dzisiaj musimy sobie też przypomnieć o tym, że prawdziwa polityka to niestety jest również dbałość o najtrudniejsze scenariusze, o to, żeby nie dochodziło do nieprzewidzianych zdarzeń - i to jest ta mroczna strona, która po stronie wschodniej przede wszystkim daje się odczuć. Dzisiaj widzimy, że nasza suwerenność, niepodległość, także do pewnego stopnia jest zagrożona, bo atak na wschodnią część Europy, planowany przez Kreml, jest atakiem także na wschodnią flankę NATO. I dlatego z całą powagą musimy dzisiaj chronić przede wszystkim tej granicy, poprzez zaporę, ale także poprzez sprawne działanie polskich funkcjonariuszy, polskiej armii - oświadczył premier Morawiecki.