Turcja, Grecja i Egipt – to trzy najpopularniejsze kierunki wybierane przez klientów biur podróży w zeszłym roku. Polacy chętniej jeździli wtedy też do krajów egzotycznych, co kosztowało ich prawie 20 procent więcej niż rok wcześniej - pokazuje podsumowanie przygotowane przez agenta turystycznego Wakacje.pl.