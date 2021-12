- Kończący się rok 2021 postawił przed nami wiele trudnych wyzwań. Był to już kolejny rok naszych zmagań z pandemią koronawirusa, która wpłynęła na naszą codzienność i zmieniła nasze przyzwyczajenia, ale przede wszystkim pozbawiła wielu Polaków zdrowia, a co gorsza, także i życia. Pragnę wyrazić moje głębokie współczucie wszystkim, którzy z powodu pandemii stracili swoich bliskich - stwierdził prezydent.

W okolicznościowym wystąpieniu Andrzej Duda mówił, że w Polsce dochodzi do nowych zakażeń, a wiele osób trafia do szpitali. Prezydent podziękował personelowi medycznemu za wysiłek i poświęcenie, zaapelował też, by szczepić się na COVID-19. - Skorzystajmy z tej najlepszej możliwości ochrony życia i zdrowia swojego, ale także i innych. To od nas zależy, jak szybko pokonamy pandemię - oświadczył.

Prezydent mówił, że pandemia to także "olbrzymie wyzwanie dla naszej gospodarki". - Dzięki dobrym decyzjom i szybkim działaniom udało nam się obronić miejsca pracy. Bezrobocie jest w naszym kraju najniższe od wielu lat. Polska gospodarka powróciła na ścieżkę dynamicznego wzrostu, kontynuujemy wielkie inwestycje infrastrukturalne. To dobre informacje - zaznaczył.

- Długotrwałe skutki pandemii to także rosnąca inflacja. Cały świat zmaga się z niespotykanym od wielu lat wzrostem cen. To także jedno z głównych zmartwień polskich rodzin - powiedział Andrzej Duda dodając, że podpisał ustawę, "która obniżyła akcyzę na prąd i paliwa". - Oczekuję od rządu i parlamentu podejmowania kolejnych działań, które skutecznie będą chronić portfele Polaków - zadeklarował.

W noworocznym orędziu prezydent mówił też o ataku hybrydowym ze strony reżimu Łukaszenki. Zwracał uwagę na poświęcenie funkcjonariuszy Straży Granicznej, żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy innych służb, w tym strażaków. Ocenił, że to dzięki nim "zdaliśmy egzamin jako państwo i jako obywatele".

- Pokazaliśmy naszą determinację w obronie naszej granicy z Białorusią i udowodniliśmy, że potrafimy skutecznie zadbać o nasze bezpieczeństwo, ale także i o bezpieczeństwo europejskiej wspólnoty - podkreślił.

- Nadchodzący rok 2022 z pewnością też będzie pełen wyzwań. Głęboko wierzę jednak w to, że sobie z nimi poradzimy, bo jako Polska i Polacy nie raz udowadnialiśmy, że potrafimy przezwyciężyć nawet największe problemy. Chcę w tym wyjątkowym dniu złożyć państwu z głębi serca płynące życzenia, byśmy niezależnie od różnic poglądów i spraw, które nas dzielą, a także głębokich emocji, które często nam towarzyszą, potrafili ze sobą rozmawiać, podać sobie rękę, uśmiechnąć się do siebie nawzajem. Bądźmy dla siebie życzliwi i wyrozumiali. Pamiętajmy, że to, co nas Polaków łączy, jest mocniejsze i trwalsze niż to, co nas dzieli. Wszystkim państwu życzę szczęśliwego nowego roku - zakończył prezydent Andrzej Duda.