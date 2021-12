Suski odniósł się w ten sposób do słów Donalda Tuska, który w czasie protestu przeciw "lex TVN" w Warszawie cytował wiersz Czesława Miłosza "Który skrzywdziłeś" adresując słowa "Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta/Możesz go zabić - narodzi się nowy./Spisane będą czyny i rozmowy./Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy/I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta" do prezydenta Andrzeja Dudy.

- Odbieram to jako kolejny wygłup Tuska i całej tej opozycji, która chciała siłą dokonać przewrotu, podczas puczu 16 grudnia (2016 roku - red.), pamiętam, kiedy sam zostałem napadnięty. Demonstranci pod Sejmem chcieli wtargnąć do Sejmu, zostali z trudem powstrzymani. Mieliśmy wyskakiwać z okien, a kiedy wyjeżdżaliśmy późno w nocy, rzucali się na samochody, butelkami okładali nasze samochody. To jest kontynuacja takiego podkręcania atmosfery, jak się nie da wygrać wyborów demokratycznie, to może trzeba dokonać przewrotu, zabić przeciwnika - mówił Suski.

Część tych działaczy PRL-owski dzisiaj również wychodzi na ulice Marek Suski, poseł PiS

- Donald Tusk staje na czele buntu wobec demokratycznie wybranego rządu - dodał.

- Mamy w Polsce podział, który został zbudowany w czasach PRL-u, za komunizmu, podczas stanu wojennego, gdy wyjechano czołgami na ulice i jest to kontynuacja. Część tych działaczy PRL-owskich dzisiaj również wychodzi na ulice - kontynuował Suski. - Jest część polskiego społeczeństwa, który się odwołuje do tamtych czasów - przekonywał poseł PiS.

- W Polsce nie ma równowagi w mediach, nie ma silnych mediów, które wspierałyby rząd. Dzisiaj jest niewielka reprezentacja tej części społeczeństwa, która nie zgadza się z nurtem lewacko-liberalnym - mówił w kontekście sytuacji na polskim rynku medialnym Suski.

Poseł przekonywał też, że tzw. lex TVN to przepisy, które "nie likwidują żadnej telewizji". - Te przepisy mówią o tym, że w Polsce mają być media zagraniczne, które mają przestrzegać obowiązującego prawa. To nie jest żaden "lex TVN", to obrona rynku medialnego w Polsce przed wejściem tutaj agresywnych mediów z dyktatur, które mamy tuż obok i nas nawet atakują na granicy - mówił.



W piątek Sejm przyjął tzw. lex TVN - czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która - jeśli wejdzie w życie, zmusi właściciela TVN, amerykański koncern Discovery, do sprzedaży większości udziałów w stacji. Nowelizacja przewiduje, że większościowym właścicielem stacji telewizyjnej w Polsce może być wyłącznie firma zarejestrowana i działająca na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, która jednocześnie nie jest spółką-córką firmy zarejestrowanej poza EOG.