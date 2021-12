Po posiedzeniu rządu 23 grudnia premier Włoch Mario Draghi może wprowadzić przepisy, by osoby zaszczepione na COVID-19 przed wejściem do zatłoczonych miejsc (w tym do dyskotek i na stadiony) miały obowiązek okazywania negatywnego wyniku testu na koronawirusa - podało "Corriere della Sera". Ujemne wyniki testów miałyby też być wymagane w kinach i teatrach. Wprowadzony może zostać również obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

Według obecnych zasad panujących we Włoszech, osoby zaszczepione na COVID-19 lub takie, które niedawno przebyły chorobę wywoływaną przez SARS-CoV-2 mogą swobodnie korzystać z usług lokali gastronomicznych oraz wchodzić do muzeów, kin, klubów czy na wydarzenia sportowe.

- Niektóre środki, jak wprowadzenie obowiązku maseczek nawet na zewnątrz (...) mogą zostać wkrótce wprowadzone - powiedział włoskiemu dziennikowi Franco Locatelli, jeden z głównych doradców naukowych rządu.

We Włoszech szczepienia na COVID-19 są obowiązkwoe dla pracowników służby zdrowia, personelu szkół, funkcjonariuszy policji oraz żołnierzy. Według "Corriere della Sera", obowiązek szczepień może zostać w styczniu rozciągnięty na wszystkich pracowników.

W tym tygodniu włoskie władze zaostrzyły reguły przyjazdu do kraju z państw UE - odwiedzający muszą przed podróżą wykonać test na koronawirusa SARS-CoV-2.

We Włoszech stwierdzono 84 przypadki wariantu Omikron koronawirusa.