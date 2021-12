W czwartek na posiedzeniu sejmowej Komisji Obrony Narodowej rozpatrywano informacje szefa MON na temat stanu realizacji kontraktów modernizacyjnych realizowanych przez Siły Zbrojne RP z udziałem polskich zakładów przemysłu zbrojeniowego.

W czasie debaty posłowie Koalicji Obywatelskiej przypomnieli o Bartłomieju Misiewiczu, byłym rzeczniku MON. W obronie swojego współpracownika stanął były szef MON Antoni Macierewicz.

- Jest tutaj chamski i obrzydliwy atak na pana Bartłomieja Misiewicza. Na człowieka, który być może popełnił jakieś błędy, a być może nawet coś więcej. Do dzisiaj ta sprawa w żaden sposób nie została przez sąd rozstrzygnięta - mówił polityk PiS.

- Chcę powiedzieć, że to dzięki niemu do dzisiaj nie został zniszczony polski kontrwywiad. To on właśnie sprawił, że ludzie, którzy chcieli zniszczyć polski kontrwywiad, wyprowadzić z niego istotne informacje, że to zostało uniemożliwione. To jest jego zasługa. Bez względu na winy, jakie ewentualnie później by na niego spadły, to zostało jego wielką zasługą. Warto, żeby pan o tym wiedział - dodał.

Bartłomiej Misiewicz to były szef gabinetu politycznego i rzecznik prasowy Ministerstwa Obrony Narodowej. W kwietniu 2017 roku został pełnomocnikiem zarządu państwowej Polskiej Grupy Zbrojeniowej ds. komunikacji. Tego samego dnia prezes PiS Jarosław Kaczyński zawiesił go w prawach członka partii. Powołana komisja stwierdziła, ze Misiewicz nie ma kwalifikacji do pełnienia funkcji. Misiewicz w odpowiedzi zrezygnował z członkostwa w PiS.

W 2019 roku został zatrzymany przez CBA. Postawiono mu zarzut powoływania się na wpływy i czerpanie z tego korzyści materialnych. Opuścił areszt po wpłaceniu poręczenia. Misiewiczowi grozi do 10 lat więzienia.