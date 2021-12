WHO: Przez pandemię Covid-19 wzrosło zagrożenie malarią

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że ​​zakłócenia w dostawach leków i problemy z dostępem do opieki zdrowotnej, spowodowane pandemią Covid-19, doprowadziły w 2020 roku do ​​znacznego wzrostu liczby zgonów z powodu malarii.