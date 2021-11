Burmistrz Monachium Veren Dietl napisała do rządu federalnego w sprawie wsparcia uchodźców na pograniczu białorusko-polskim. Polityk SPD zapewniła, że Monachium jest gotowe do szybkiego i niebiurokratycznego przyjęcia uchodźców z pogranicza.

"Nie możemy dłużej patrzeć na to, jak ci ludzie pozostają na granicy UE bez perspektyw i w niepewności, a nawet umierają z głodu oraz na skutek chorób" - napisały władze Monachium.

Podkreśliły, że w związku z nadchodzącą zimą sytuacja migrantów się pogarsza. "Unie Europejska nie może dłużej patrzeć bezczynnie na dramat tych ludzi".

Władze Monachium zaapelowały do rządu federalnego o jak najszybszą reakcję. Aby migranci trafili do Monachium, konieczna jest decyzja i procedury podjęte przez władze wyższego szczebla, gdyż obecnie przepisy nie dają miastu możliwości niezależnych działań.

Jednocześnie premier Bawarii i lider CSU Markus Söder ostrzegał przed niekontrolowaną imigracją do Niemiec i Europy.

- Teraz potrzebne są jasne działania i decyzje, w przeciwnym razie może dojść do sytuacji podobnej do tej z 2015 roku. Oczywiście pomożemy, ale generalnie otwarcie granicy nie ma sensu – powiedział Niemieckiej Agencji Prasowej w Monachium.

Söder podkreślił, że bardzo niepokoi go sytuacja na granicy polsko-białoruskiej. - To nie do zniesienia, że ​​Białoruś staje się przemytnikiem ludzi. Potrzebne są szybkie i surowe sankcje przeciwko Białorusi i wobec linii lotniczych, które są zaangażowane w ten proceder - stwierdził niemiecki polityk.