Na czwartkowym posiedzeniu Rady Najwyższej Państwa Związkowego Białorusi i Rosji (PZBiR) przyjęto 28 programów dotyczących wielu dziedzin integracji, które zostaną wdrożone w życie do 2023 roku, nową wspólną doktrynę wojskową oraz koncepcję polityki migracyjnej. Przywódcy Rosji i Białorusi połączyli się poprzez wideokonferencję, Władimir Putin z anektowanego krymskiego Sewastopola, Aleksander Łukaszenko z Mińska. Towarzyszyli im przemierzy i członkowie rządów. Symboliczne, że zatwierdzenie przełomowych dla Białorusi dokumentów odbyło się w obchodzony przez Rosjan Dzień Jedności Narodowej (nawiązujący do rocznicy wypędzenia Polaków z Kremla w 1612 roku).

Wszystko wspólne

Opublikowanych we wrześniu programów integracyjnych nikt nie konsultował ani z białoruskim, ani rosyjskim społeczeństwem. A mowa jest o integracji systemów płatniczych, „harmonizacji" prawa podatkowego oraz celnego i powołania wspólnej instytucji do nadzorowania przestrzegania nowych zasad. Wspólna też będzie polityka przemysłowa, rosyjskie firmy będą mogły uczestniczyć w przetargach oraz prywatyzacji na Białorusi, a białoruskie w Rosji. W praktyce to może oznaczać połknięcie białoruskich zakładów przez rosyjskie giganty. Pojawi się wspólny rynek gazu, energii elektrycznej i ropy naftowej. Dojdzie do ujednolicenia systemów emerytalnych i socjalnych.

– Rosja bierze Białoruś w swoje ręce. Kreml buduje imperium, które pogrzebaliśmy w 1991 roku, powołując Wspólnotę Niepodległych Państw. Podejmują próbę cofnięcia historii – mówi „Rzeczpospolitej" Stanisław Szuszkiewicz, pierwszy przywódca niepodległej Białorusi, który własnoręcznie przyczynił się do rozwiązania Związku Radzieckiego. – Łukaszenko mówi i robi to, co chce Moskwa, stał się niewolnikiem Rosji. Gdzie jest nasza niepodległość? Gdzie są symbole narodowe i prawda historyczna? Przekształcają nas w północno-zachodni region Rosji – dodaje.

Wspólny parlament?

W Mińsku przekonują, że chodzi o gospodarkę, ale Putin wcześniej nie wykluczył, że w perspektywie powstanie też wspólny parlament. W czwartek Leonid Kałasznikow, który w rosyjskiej Dumie stoi na czele komisji ds. WNP i integracji euroazjatyckiej, powiedział wprost, że po „zjednoczeniu Białorusi i Rosji" do „związku" dołączą inne państwa byłego ZSRR. – Prędzej czy później pojawią się wspólny parlament i wspólne prawo – mówił, cytowany przez portal ura.ru. – Nie ma granicy, jest możliwość pracy i studiowania bez ograniczeń, nie trzeba tłumaczyć na inny język prawa jazdy – wymieniał zalety sojuszu z Rosją i wyraził nadzieję, że atrakcyjność nowego związku będzie się „rozwijać".

– Parlament PZBiR już jest (powołany jeszcze w 1996 roku, ale pełni funkcje organu doradczego), nawet jutro możemy przeprowadzić wspólne wybory. Na razie Rosja skupia się na gospodarczej oraz wojskowej integracji. Przez lata władze w Mińsku utrzymywały, że są państwem w pełni niepodległym i samodzielnym, ale gospodarczo było zupełnie inaczej. Teraz wszystko zostaje uporządkowane – mówi „Rzeczpospolitej" Aleksiej Muchin, moskiewski politolog współpracujący z władzami. – Wojskowa integracja postępuje, ale nikt o tym głośno nie mówi. Jestem wdzięczny naszym zachodnim partnerom, że zmotywowali Łukaszenkę. Bez wydarzeń 2020 roku nasze rozmowy o integracji trwałyby jeszcze dziesięć lat – dodaje. Na myśli ma zapewne sfałszowane wybory prezydenckie, brutalne represje wobec opozycji, nieuznawanie Łukaszenki za prezydenta przez świat demokratyczny i zachodnie sankcje.

Parasol atomowy

Nowa doktryna wojskowa Państwa Związkowego to najtajniejsza część czwartkowego posiedzenia Rady Najwyższej PZBiR. O tym, że została zmieniona (poprzednia była przyjęta w 2001 roku), poinformował niedawno szef rosyjskiego resortu obrony Siergiej Szojgu. Mówił m.in. o zagrożeniach ze strony NATO oraz wtórował propagandzie Łukaszenki mówiącej o zagrożeniach ze strony Polski i państw bałtyckich. – Z tych informacji, które przeciekły do mediów, wynika, że Rosja będzie używała broni atomowej nie tylko do obrony własnej, ale i obrony Białorusi. I nie tylko w przypadku, gdy któryś z np. krajów NATO użyje broni nuklearnej wobec Białorusi. Wystarczy, że Białoruś zostanie zaatakowana za pomocą broni tradycyjnej i w sytuacji zagrożenia istnienia Państwa Związkowego Rosja zakłada użycie broni nuklearnej jako pierwsza. To oznacza, że Białoruś trafia pod parasol atomowy Rosji – mówi „Rzeczpospolitej" Aleksander Alesin, czołowy białoruski ekspert wojskowy i publicysta. – W Moskwie i Mińsku nie mówi się o tym wprost, ale zwiększa się presja ze strony Rosji co do stałej obecności wojskowej na Białorusi i rozmieszczenia tu rosyjskich baz. Wprost o tym mówią emerytowani generałowie, którzy obecnie są członkami rad konsultacyjnych przy rosyjskim resorcie obrony czy pracują w akademii wojskowej Rosji. A rosnące napięcie na białorusko-polskiej granicy temu jak najbardziej sprzyja – dodaje.