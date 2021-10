Były polski minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zagroził dalszą eskalacją sporu Polski z Unią Europejską.

Zasugerował w wywiadzie udzielonym niemieckiemu dziennikowi, że jeśli Komisja Europejska wstrzyma pieniądze na realizację Krajowego Planu Odbudowy, Warszawa powinna odjąć tę samą kwotę od rocznych składek do Unii Europejskiej.

Wypłaty dla Polski mogłyby zostać wstrzymane na podstawie przyjętego przez Parlament Europejski mechanizmu warunkowości, który uzależnia wypłatę unijnych funduszy od przestrzegania zasad praworządności w poszczególnych państwach.

W ostatni poniedziałek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej rozpoczął rozpatrywanie skarg Polski i Węgier, które ten mechanizm zaskarżyły twierdząc, że nie ma on podstaw prawnych w Traktatach.

Spór między Polską a UE zaostrzył się po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 7 października, które przyznaje prymat Konstytucji RP nad prawem unijnym.

Waszczykowski uważa, że to TSUE swoim orzecznictwem narusza prawo europejskie, a niektóre z jego orzeczeń nie opierają się na wytycznych wynikających z prawa, a mają charakter polityczny.

Uważa też, że Komisja Europejska nie ma podstaw do wstrzymania wypłat z funduszu na odbudowę. Mechanizm kontroli praworządności - twierdzi polski polityk - powinien zapewnić odpowiednie wydatkowanie pieniędzy w krajach członkowskich. Nie jest to instrument, który ma służyć Komisji do oceny rządów w poszczególnych krajach członkowskich Wspólnoty.