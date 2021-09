W 2001 r. Aleksander Litwinienko, krytyk prezydenta Władimira Putina, uciekł z Rosji do Wielkiej Brytanii. W 2006 r. wystąpiły u niego objawy ciężkiego zatrucia. Litwinienko zmarł w szpitalu.

W swoim orzeczeniu Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) uznał, że za zabójstwo odpowiada Rosja.

Czytaj więcej Polityka Zabójstwo Litwinienki: Putin pod pręgierzem Prezydent Rosji osobiście wydał zgodę na zabicie Aleksandra Litwinienki, ogłosił sąd w Londynie.

"Uznano, że zabójstwo Litwinienki można przypisać Rosji" - czytamy w oświadczeniu Trybunału, cytowanym przez agencję Reutera.

Federacja Rosyjska od początku zaprzeczała, by miała jakikolwiek związek ze śmiercią Litwinienki.

Według brytyjskiego dochodzenia, zakończonego w 2016 r., prezydent Rosji Władimir Putin prawdopodobnie zaaprobował misję agentów służb specjalnych, której celem było wyeliminowanie Litwinienki.

Raport z dochodzenia stwierdzał, że za zabójstwem stali były funkcjonariusz KGB Andriej Ługowoj i inny Rosjanin, Dmitrij Kowtun, którzy prawdopodobnie działali w ramach operacji kierowanej przez FSB.

ETPC zgodził się z tymi ustaleniami, którym Ługowoj i Kowtun zaprzeczali. "Sąd ustalił ponad wszelką wątpliwość, że zabójstwa dokonali Ługowoj i Kowtun" - czytamy w orzeczeniu.

Zdaniem ETPC, zaplanowana i skomplikowana operacja obejmująca zdobycie rzadkiej trucizny oraz podejmowane próby otrucia Litwinienki wskazują, że Litwinienko był celem operacji.

Odnosząc się do kwestii, czy Ługowoj i Kowtun działali jako agenci państwa rosyjskiego Trybunał stwierdził, "że nie ma dowodów na to, że którykolwiek z mężczyzn miał jakikolwiek osobisty powód, by zabić Litwinienkę" i że działając na własną rękę Ługowoj i Kowtun nie mieliby dostępu do rzadkiego izotopu promieniotwórczego, użytego w zamachu na Litwinienkę.