Zwycięstwo Partii Liberalnej ogłosiły kanadyjskie sieci telewizyjne i kanadyjska agencja prasowa Canadian Press.

CBC podaje, że po przeliczeniu 1,6 mln głosów oddanych w wyborach, Partia Liberalna Justina Trudeau zdobyła 38 proc. głosów, Partia Konserwatywna - 33 proc., a Nowa Partia Demokratyczna - blisko 16 proc. Zieloni zdobyli jak dotąd 2,5 proc. głosów a Ludowa Partia Kanady (PPC) - 4,7 proc. głosów.

Kandydaci Partii Liberalnej mają prowadzić w 154 okręgach wyborczych. Do zdobycia większości potrzeba 170 głosów w liczącym 338 miejsc parlamencie.



Wciąż nie wiadomo jednak czy Trudeau i Partia Liberalna zdobędą w parlamencie większość. W poprzedniej kadencji rząd liberałów miał charakter rządu mniejszościowego.



Justin Trudeau, syn byłego premiera Kanady, Pierre'a Trudeau, po raz pierwszy poprowadził liberałów do zwycięstwa w wyborach w 2015 roku.

Trudeau rozpisując przedterminowe wybory liczył na to, że Kanadyjczycy nie będą chcieli przejęcia władzy przez konserwatystów w czasie trwania pandemii koronawirusa. Lider Partii Konserwatywnej, Erin O'Toole. nie wymagał od kandydatów swojej partii, by byli zaszczepieni przeciw COVID-19, nie chciał też odpowiadać na pytania o to, ilu kandydatów jego ugrupowania jest niezaszczepionych. Trudeau ostrzegał, że rządy konserwatystów w czasie pandemii mogą być groźne, ponieważ "Kanada potrzebuje rządu, który kieruje się zasadami nauki".

Obecnie Kanada jest jednym z krajów z największym odsetkiem w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 mieszkańców na świecie.



Trudeau wskazywał też, że Alberta, prowincja rządzona przez konserwatywny rząd, pogrąża się obecnie w kryzysie w związku z gwałtownym napływem zakażonych koronawirusem do szpitali. Jason Kenney, premier rządu Alberty, sojusznik O'Toole'a przyznał, że w prowincji może zabraknąć łóżek na oddziałach intensywnej terapii i personelu do opieki nad ciężko chorymi na COVID-19 w ciągu kilku dni. W związku z sytuacją epidemiczną Kenney wprowadza w stanie obowiązek posługiwania się certyfikatami covidowymi i wprowadza obowiązek - jeśli to możliwe - pracy zdalnej zaledwie dwa miesiące po zniesieniu niemal wszystkich obostrzeń.



Opozycja przed wyborami zarzucała Trudeau, że ten niepotrzebnie rozpisał wybory - na dwa lata przed upływem kadencji parlamentu - z powodu własnych ambicji politycznych. Politycy opozycji argumentowali, że rząd Trudeau - choć mniejszościowy - był stabilny i nie groziło mu odsunięcie od władzy.