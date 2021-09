- Jednoznacznie widzimy przyszłość Polski w Unii Europejskiej - powiedział prezes PiS i wicepremier ds. bezpieczeństwa.

Reklama

Kaczyński zaznaczył przy tym, że Polska jest "zdecydowanie za tym, aby doprowadzić do zakończenia kryzysu, jaki widzimy w Unii Europejskiej". - Traktaty w niemałym stopniu przestają obowiązywać, albo są wykorzystywane pretekstowo. Zasada równości państw też jest łamana i to w sposób bardzo drastyczny. Widać też tendencje do instrumentalizacji UE przez najsilniejsze państwa, w szczególności jedno - Niemcy. Temu musimy się przeciwstawiać. Jesteśmy za tym, by unijne traktaty zostały odpowiednio doprecyzowane tak, aby różnego rodzaju nadużycia były radykalnie utrudnione - dodał.

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Przyszłość Polski w UE zbyt ważna, by zostawiać ją Suskiemu Ten, kto myślał, że Marek Suski mówiąc kilka dni temu, że Polacy będą walczyli z „okupacją brukselską” powiedział ostatnie słowo, musiał we wtorek poczuć się człowiekiem małej wiary.

Wicepremier mówił też, że Polska "chce być w Unii, ale jednocześnie chce pozostać suwerennym państwem". - Chcemy by to, co zostało w traktatach zawarte, było bardzo ściśle przestrzegane. Są kompetencje wyłącznie unijne, w szczególności te dotyczące stosunków zewnętrznych w sferze gospodarczej, są kompetencje mieszane i są te, które pozostają wyłącznie w kompetencji państwa - sprecyzował.

Z prezydentem trzeba oczywiście rozmawiać. Przecież to nie jest osoba, której nie można przekonać Jarosław Kaczyński, prezes PiS

Reklama

W kontekście Krajowego Planu Odbudowy, który wciąż nie został zatwierdzony przez UE Kaczyński stwierdził, że "zdaje sobie sprawę w jakiej fazie w tej chwili znajduje się UE i jak różne sprawy są rozgrywane". - W dalszym ciągu uważam, że jest bardzo duża szansa na to, żeby Plan był w niedługim czasie zatwierdzony - dodał.



Prezes PiS był też pytany czy - w ramach rekonstrukcji rządu - odejdzie z Rady Ministrów. - Na pewno w tym roku nie zrezygnuję, chyba że ze mnie zrezygnują - stwierdził.



A co z tzw. lex TVN?



- W naszym przekonaniu ustawa medialna jest konieczna z tego względu, że nie ma powodu, by u nas było inaczej niż gdzie indziej. Te wymagania dotyczące limitu kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego już wcześniej obowiązywały, tylko że poprzednia KRRiT - łagodnie określając – miała elastyczny stosunek do obowiązującego prawa - wyjaśnił prezes PiS. Dopytywany o to, że Andrzej Duda sygnalizuje, iż zawetuje ustawę, Kaczyński odpowiada: Z prezydentem trzeba oczywiście rozmawiać. Przecież to nie jest osoba, której nie można przekonać.