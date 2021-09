W pobliżu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie po sobotniej manifestacji pracowników służby zdrowia powstało "Białe miasteczko 2.0", w którym protestują medycy. To nawiązanie do protestu z 2007 r. W rozstawionych namiotach przedstawiciele protestujących przedstawiają swe postulaty (m.in. wzrost wynagrodzeń i zmiany w systemie) oraz prowadzą panele edukacyjne.

Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL Wojciech Szaraniec mówił, że protestujący domagają się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim.

Piątkowe rozmowy przedstawicieli komitetu protestacyjnego z ministrem zdrowia zakończyły się fiaskiem. Adam Niedzielski mówił, że oczekiwała płacowe protestujących "nie przystają do rzeczywistości", a ogólny koszt realizacji najważniejszych z punktu widzenia finansów postulatów protestujących medyków wiązałby się z kwotą dodatkowych 100 mld zł rocznie.

Nowy wiceminister zdrowia

W poniedziałek w Ministerstwie Zdrowia zorganizowano konferencję prasową, która miała być poświęcona bieżącej sytuacji w ochronie zdrowia.

- Powołaliśmy nowego wiceministra, który ma zająć się sprawami, które teraz są z naszego punktu widzenia najbardziej palące - mówię tu zarówno o dialogu społecznym, ale też o rozwoju kadr - oświadczył Adam Niedzielski.

- To te dwa obszary, które odnoszą się do sporu, jaki z komitetem protestacyjnym prowadzimy, ale również do pewnego priorytetu, który również w tych rozmowach się pojawiał, związanego z kształceniem kadr, z zapewnieniem ich ciągłego pospecjalizacyjnego kształcenia, generalnie z budowaniem zasobów, które w tej chwili są najbardziej deficytowe w systemie - mówił szef resortu zdrowia.

- Pan minister będzie miał właśnie taką specjalizację. Jego praca ma być poświęcona prowadzeniu dialogu ze wszystkimi grupami zawodowymi, ale również z pacjentami, tak żebyśmy mieli ten dialog społeczny w każdym wymiarze realizowany - dodał Niedzielski.

Nowym wiceministrem zdrowia został Piotr Bromber. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz oświadczył, że wiceminister objął wakujące stanowisko.