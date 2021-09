- Polska może przestać być członkiem Unii Europejskiej szybciej, niż to się komukolwiek wydaje właśnie przez to wylatywanie wszystkiego z rąk PiS-owskiej ekipie - powiedział lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. W TVN24 były premier ocenił, że jeśli opozycja się zorganizuje, to może w następnych wyborach "zakończyć tę smutną przygodę z rządami PiS-u w Polsce".