Australia walczy obecnie z trzecią falą epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, napędzaną transmisją wariantu Delta wirusa. Wzrost liczby zakażeń skłania władze Australii do odejścia od strategii "zero COVID", czyli dążenia do eliminacji zakażeń w ogóle - teraz rząd Australii planuje łagodzenie obostrzeń po osiągnięciu odpowiednio wysokiego poziomu wyszczepienia (odchodzenie od lockdownów ma rozpocząć się, gdy poziom wyszczepienia dwoma dawkami przekroczy 70 proc. dorosłej populacji).



W Nowej Południowej Walii, której stolicą jest objęte lockdownem od 26 czerwca Sydney, w ciągu ostatniej doby wykryto 1 542 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, najwięcej od początku epidemii. W stanie zmarło kolejnych dziewięć osób chorych na COVID-19.



- Jak dotąd trajektoria (wzrostu krzywej zakażeń - red.) jest zgodna z przewidywaniami - mówiła w czasie konferencji prasowej premier Nowej Południowej Walii, Gladys Berejiklian.

Szczyt obecnej fali epidemii w Nowej Południowej Walii ma zostać osiągnięty w przyszłym tygodniu.

Czytaj więcej Świat Koronawirus. Sydney: Nie zaszczepisz się, nie pracujesz Na przedmieściach Sydney, w którym od 26 czerwca obowiązuje lockdown, władze Nowej Południowej Walii pozwoliły na wznowienie prac budowlanych, jednak pracownicy, którzy podejmą pracę, muszą być zaszczepieni - informuje Reuters.

Berejiklian zapowiedziała jednocześnie, że od przyszłego tygodnia przestanie organizować codzienne konferencje prasowe na temat sytuacji epidemicznej, a informacje na ten temat będą podawane w nagraniach umieszczanych w sieci - tak, jak było to w czasie, gdy liczba zakażeń w stanie była niewielka.



W Nowej Południowej Walii hospitalizowanych jest obecnie 1 156 zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2. 207 osób chorych na COVID-19 jest na oddziałach intensywnej terapii, 89 pod respiratorami. Liczba chorych na COVID-19 przewożonych karetkami podwoiła się w ciągu ostatnich dwóch tygodni do blisko 6 tysięcy - podają władze stanu.

1 542 Tyle zakażeń wykryto w Nowej Południowej Walii w ciągu doby

Mimo to władze Nowej Południowej Walii zapowiadają, że firmy w Sydney będą mogły ponownie się otwierać po osiągnięciu wyszczepienia na poziomie 70 proc. dorosłej populacji, co ma być osiągnięte ok. połowy października. Jak dotąd 76 proc. mieszkańców stanu w wieku powyżej 16 lat zaszczepiono co najmniej jedną dawką, 44 proc. to osoby w pełni zaszczepione.



W stanie Wiktoria wykryto 334 zakażeń w ciągu doby - najwięcej w tym roku. Zmarła jedna osoba chora na COVID-19. Mimo to w stolicy stanu, Melbourne, podobnie jak w Sydney obostrzenia będą łagodzone - tu warunkiem jest zaszczepienie co najmniej jedną dawką 70 proc. dorosłej populacji, co ma zostać osiągnięte ok. 23 września.



W Australii wykryto jak dotąd 70 tys. zakażeń. Zmarło 1 076 chorych na COVID-19.