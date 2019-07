Sondaż: Wyborcy oczekują wspólnych list

Chodzi o to, by tam, gdzie wybierana jest jedna osoba w okręgu, partie opozycji nie stwarzały sobie niepotrzebnej konkurencji. Obecnie Senat jest zdominowany przez Prawo i Sprawiedliwość, które ma 62 senatorów, co znacznie ułatwia przeprowadzanie przez Izbę Wyższą wszystkich projektów legislacyjnych PiS.

Jest jednak kilka przeszkód, by taki scenariusz zrealizować. Po pierwsze, jeśli prawdą jest domniemanie o tym, że ludowcy liczą się z perspektywa koalicji po wyborach nie tylko z PO, ale i z PiS, to wspólny opozycyjny kandydat do Senatu jest tylko obciążeniem. A z wypowiedzi prezesa PSL Władysława Kosianiaka-Kamysza, jednoznacznie wynika, że tą formą współpracy liderzy ludowców nie są zainteresowani. Co innego wyborcy - wśród osób, które dziś deklarują chęć głosowania na PSL, 83 procent opowiada się wspólna listą do Senatu.