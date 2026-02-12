Zaskoczeniem może być co innego. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, partia Barbary Nowackiej Inicjatywa Polska, nie tylko dobrowolnie się rozwiązała, ale w dodatku zrezygnowała z otrzymywania subwencji budżetowej. A to w polskiej polityce jest rzeczą bez precedensu.

Inicjatywa Polska wywalczyła subwencję, startując do Sejmu w ramach Koalicji Obywatelskiej

Subwencja jej się należała, bo zawarła z Platformą Obywatelską formalną koalicję przed wyborami do Sejmu w 2023 r. Zgodnie z umową koalicyjną Inicjatywie Polska przysługiwało 1,25 proc. wywalczonej przez Koalicję Obywatelską subwencji, co – już po wyborach – przełożyło się na 313 tys. zł rocznie.

Inicjatywa Polska i PO nie były jedynymi podmiotami koalicji z 2023 r. W skład weszły też Zieloni i Nowoczesna. Ci pierwsi, zgodnie z umową, dostają nieco wyższą subwencję – 2,2 proc., czyli 551 tys. zł rocznie. Nowoczesna zaś zgodziła się w umowie na subwencję identycznej wysokości jak Inicjatywa Polska. I podejmując uchwałę o rozwiązaniu, podobnie jak partia Nowackiej z niej zrezygnowała.

313 167,65 zł przysługiwało w tej kadencji rocznie zarówno Inicjatywie Polska, jak i Nowoczesnej

Tutaj sytuacja jest jednak inna, bo Nowoczesna pozostawiła po sobie dług w wysokości 2 mln zł. Składał się na niego zaciągnięty w 2015 roku kredyt w PKO BP oraz 900 tys. zł, które Nowoczesna była winna Polsatowi za spoty w kampanii wyborczej. Likwidacja partii spowodowała, że długi pozostaną niespłacone.

– Przeprowadziliśmy taki sposób likwidacji partii, że po prostu te dwa podmioty, z żalem to mówię, będą musiały sobie zapisać resztę tych zobowiązań po stronie straty. Na jedną trzecią tych zobowiązań pieniądze mamy jeszcze zabezpieczone. Natomiast pozostała część to jest pewne ryzyko związane z prowadzeniem tego typu działalności, jakim jest kredytowanie partii politycznej – mówił Witold Zembaczyński z Nowoczesnej.