Statystyki kłamią na temat aborcji? Zabiegów może być więcej

– Niektóre szpitale, choć na początku było ich niewiele, od pierwszych dni po wyroku TK respektowały zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety. Jeżeli kobieta była po konsultacjach u psychiatry i otrzymała zaświadczenie, że kontynuacja ciąży zagraża jej zdrowiu lub życiu szpitale po prostu przeprowadzały aborcję – mówi prezeska Federy Krystyna Kacpura. – Wiele z tych szpitali odnotowywało aborcje w „bezpiecznych” rubrykach, zwłaszcza zanim rzecznik praw pacjenta oficjalnie potwierdził, że zagrożenie dla zdrowia psychicznego jest przesłanką do legalnej aborcji – dodaje.

Podkreśla, że zagrożenie dla zdrowia psychicznego kobiety zazwyczaj wynika z wykrytych wad płodu. I zapewnia, że statystyki Federy są wiarygodne, bo opierają się na liczbie kobiet kierowanych do szpitala.

Dane Federy nie są jedynymi, zgodnie z którymi po wyroku TK Polska wcale nie stała się krajem bez aborcji. Swoje statystyki przedstawiła też właśnie Aborcja bez granic. Dotyczą aborcji poza oficjalnym systemem, a liczba może robić wrażenie. Organizacja wyliczyła, że w ciągu ostatniego roku dostęp do aborcji miało dzięki niej 47 tys. kobiet. Większość skorzystała ze środków poronnych we własnych domach.

Zdaniem Krystyny Kacpury obecnie aborcji wykonuje się w Polsce tyle samo co przed wyrokiem TK. – Zawsze szacowaliśmy tę liczbę na ponad 100 tys. rocznie. Nie zmniejszyła się, bo nie poprawił się poziom edukacji seksualnej, a w dostępie do antykoncepcji Polska zajmuje ostatnie miejsce w Europie – wylicza. Dodaje, że po orzeczeniu TK dzięki organizacjom pozarządowym kobiety mają paradoksalnie lepszy dostęp do informacji, jak bezpiecznie przerwać ciążę.

Czy oznacza to, że z punktu widzenia działaczy pro-life doprowadzenie do orzeczenia TK było błędem? Autor wniosku do TK poseł PiS Bartłomiej Wróblewski przekonuje, że nie. – Retoryka środowisk proaborcyjnych od lat opiera się argumentacji, że nie ma sensu chronić życia, skoro i tak każdy może wyjechać za granicę. Trudno zweryfikować ich szacunki. Za to wątpliwościom nie ulega fakt, że konstytucja chroni życie – komentuje.