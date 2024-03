Emeryt z dodatkiem inwalidzkim ma być szefem policji. Komisja uznała, że ozdrowiał

„Nowy Prokurator Regionalny w Szczecinie Pan Wojciech Szcześniak zapoznaje się ze wszystkimi sprawami prowadzonymi w tut. Prokuraturze. Na razie zdążył zapoznać się z wątkiem dotyczącym jednej z pań prokurator, co do której wcześniej złożony był wniosek o uchylenie immunitetu prokuratorskiego (chodzi o Małgorzatę M. – przyp. aut.)” – podaje ma, Lorenc. I zaznacza, że po analizie akt prok. Szcześniak „zgodził się z nieprawomocną decyzją Sądu Najwyższego o odmowie uchylenia jej immunitetu i wycofał zażalenie prokuratora, w związku z czym w tym zakresie wątek postępowania obejmujący odpowiedzialność karną pani prokurator zostanie zakończony”.

Po cofnięciu zażalenia wobec prokurator M. jest prawie pewne, że śledczy zrezygnują ze ścigania prokurator Wrzosek. A wtedy także zarzut wobec Domaradzkiego stanie się bezprzedmiotowy.

Zdaniem prof. Antoniego Kamińskiego z PAN, byłego szefa Transparency International w Polsce, „jeżeli był on na rencie i na emeryturze przez tyle lat, a teraz okazuje się, że był zdrowy, to powinno się sprawdzić, czy wcześniej były podstawy do przyznania mu renty. A zarzuty prokuratorskie w przypadku policjanta muszą być wyjaśnione do końca, najlepiej przed sądem” – mówi nam prof. Kamiński, dodając, że to wyklucza powołanie go na szefa policji.

Michał Domaradzki nie odpowiedział na pytania wysłane mailem, nie odbierał od nas również telefonu.