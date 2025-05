Opodatkowanie Powstańców Warszawskich byłoby przejawem nadmiernego fiskalizmu – tak brzmi uzasadnienie projektu rozporządzenia ministra finansów o zaniechaniu poboru PIT. Dotyczy nagród wypłacanych w 2025 r. na podstawie uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy.

Z uchwały tej wynika, że nagroda jest przyznawana żyjącym Powstańcom Warszawskim, których dane znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego. A także żyjącemu małżonkowi Powstańca Warszawskiego, jeśli Powstaniec zmarł w 2025 r., ale wniosek został złożony przed jego śmiercią.

Nagroda wynosi 20 tys. zł. Będzie przekazana do 1 sierpnia 2025 r. (w uzasadnionych przypadkach do 31 grudnia 2025 r.) przelewem na konto albo przekazem pocztowym.

Ustawa o PIT – nagroda dla Powstańca Warszawskiego to przychód

Jak rozliczyć otrzymane pieniądze? Zgodnie z ustawą o PIT jest to przychód, od którego, co do zasady, należy zapłacić podatek. Nagrody zaliczamy do przychodów z tzw. innych źródeł rozliczanych według skali. Miasto stołeczne Warszawa powinno wystawić Powstańcowi (a także przekazać do urzędu skarbowego) informację PIT-11. Na jej podstawie nagrodę trzeba wykazać w zeznaniu rocznym (zostanie też uwzględniona w przygotowanych przez skarbówkę deklaracjach w serwisie u-Urząd Skarbowy w usłudze Twój e-PIT) i opodatkować (jeśli wszystkie dochody podatnika przekroczyły kwotę wolną).