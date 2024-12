Nie miał jednak żadnej wątpliwości, że ta tzw. waloryzacja odnosi się do podwyższania kosztów nabycia, a zatem wydatków, które zostały poniesione na zakup nieruchomości. Zwaloryzowaniu podlega stała wartość, jaką jest poniesiony koszt (wydatek), a nie wartość tego wydatku podwyższona o zmienny wskaźnik waloryzacji. Zdaniem sądu ustawa wyraźnie definiuje, co jest kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. I są to koszty jej nabycia, a do kategorii tej ustawodawca nie zaliczył wskaźników waloryzacyjnych. Nie są to bowiem wydatki poniesione na zakup nieruchomości.

WSA podkreślił, że koszt nabycia jest wartością stałą, niezmienną w czasie i wynika z wydatków, które zostały rzeczywiście poniesione na zakup. I gdyby zaakceptować argumentację skarżącego, to należałoby przyjąć, że koszt nabycia jest zmienny i ulega corocznemu wzrostowi. A dodatkowo za koszt nabycia trzeba byłoby uznać kwoty wynikające z zastosowania wskaźnika waloryzacyjnego, które w rzeczywistości nie zostały przez podatnika nigdy poniesione na zakup nieruchomości. A taka wykładnia przepisów w ocenie sądu jest niedopuszczalna w świetle art. 22 ust. 6c ustawy o PIT. Wyrok nieprawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Kr 765/24.